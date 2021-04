Florin Cîțu: Mă aștept la un deficit bugetar sub 7% (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a declarat vineri, într-o conferință de presă susținută la Cluj-Napoca, că încasările la bugetul de stat depășesc prognozele, adăugând că el se așteaptă că România va închide anul cu un deficit bugetar sub 7% din PIB.

„Avem cateva vești foarte bune legate de economie. Deciziile de anul trecut au dus la estimări de creștere economică mult mai mari decât cele inițiale. Veniturile la buget sunt mai mari decât veniturile estimate și mai mari decât anul trecut, ceea ce înseamnă că ne așteptăm anul acesta la un deficit bugetar mai mic de 7%. Este ținta pe care merg eu acum, ceea ce va fi foarte apreciat de investitori, de institutiile internaționale, și va creștere încrederea în acest Guvern”, a afirmat oficialul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.