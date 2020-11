Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a făcut precizări miercuri referitoare la rectificarea bugetară, precizând faptul că este necesară ca domenii cheie să aibă banii necesari la finalul aacestui an și pentru ca investițiile publice să continue:

„Rectificarea bugetară o facem pentru a ne asigura că sănătatea, asistența socială, educația, au banii necesari pentru finalul acestui an și în același timp rectificarea are rolul pentru a asigura continuarea investițiilor care în acest an sunt estimate la 55 de miliarde de lei, este cea mai mare sumă investită de la buget în ultimii 10 ani. După 10 luni, investițiile strategice, mai mult decât s-au investit în tot anul în 2016, 2017 sau chiar în 2018.

Pentru această rectificare bugetară avem luat în calcul o scădere a economiei de 4,2% Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit estimarea pentru acest an la o scădere situată la 4,2% care ste în linie cu ce observăm în acest moment cu estimările pentru România", a precizat ministrul Finanțelor.

Florin Cîțu a explicat faptul că Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din PIB:

"Am început anul cu un deficit de 3,6% din PIB, dar cu o creștere economică de 4,2% din PIB. În martie, am avut prima rectificare generată de pandemia de COVID, cu un deficit de 6,7% din PIB. Ținând cont de execuția bugetară, am făcut o altă rectificare unde deficitul a fost crescut la 8,6% din PIB. Bazat pe execuția pe care am văzut-o până acum Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde, construit pe o contracție economică de 4,2 % pentru acest an”.

Cheltuielile bugetare cresc la capitolele sănătate, asistenţă socială şi investiţii. Se suplimentează fondul bugetului de asigurări de sănătate cu peste 1 miliard de lei, Ministerul Dezvoltării primeşte 1 miliard de lei pentru plata unor facturi, 1,1 miliarde de lei merg pentru subvenţii în agricultură, iar 1,2 miliarde de lei merg la Fondul de Rezervă la dispoziţia Guvernului.

Cîţu a precizat că banii din Fondul de Rezervă sunt pentru cheltuieli neprevăzute, cel mai probabil pentru Sănătate.

De la Ministerul de Finanţe se iau 134 milioane de lei economii cu cheltuieli de personal, a spus Cîţu. Sume similare se iau şi de la Ministerul Fondurilor Europene.

