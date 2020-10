Florin Cîțu: Niciodată nu o să fie prietenii noștri ANAF, dar trebuie să fie profesioniști. Au un rol de a colecta taxe și nu toată lumea e cinstită

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat joi că rețeta la care a apelat guvernul liberal este aceea de a încasa bani din sectorul privat și de a-i duce imediat apoi tot în privat. ”Sectorul privat trebuie lăsat în pace”, a spus Cîțu, precizând că în ultimii 30 de ani economia României a fost administrată de oameni care nu știu să facă acest lucru. Totodată, ministrul Finanțelor a subliniat că cei de la ANAF trebuie să lucreze în mod profesionist. ”Niciodată nu o să fie prietenii noștri ANAF”, a precizat Cîțu.

Ministrul Finanțelor, despre ANAF: Niciodată nu o să fie prietenii noștri

”Niciodată nu o să fie prietenii noștri ANAF, nici eu nu o să fiu aici tot timpul, dar trebuie să fie profesioniști. Au un rol de a colecta taxe și nu toată lumea e cinstită. Ei pornesc de la premisa de a colecta aceste taxe”, a spus Florin Cîțu, la Radio Guerilla.

Cîțu: Nu suntem o economie bogată, a fost administrată 30 de ani de oameni care nu au știut să administreze o economie

Ministrul Finanațelor a mai precizat că situația în care se află economia României în contextul crizei generate de pandemia de coronavirus este mai bună decât estimau specialiștii.

”Să ne uităm la măsurile pe care le-am luat în 2020. Am eliminat supraacciza la carburant, supraimpozitarea contractelor part-time și impozitarea nenorocită din OUG 114. Am încasat mai mult la buget decât anul trecut. Rețeta noastră e foarte simplă: încasăm banii de la sectorul privat, imediat îi ducem înapoi în privat. Și sectorul privat a răspuns foarte bine, deși a fost o perioadă dificilă, cu economie închisă două luni. Eu am avut încredere și mi s-a reproșat că sunt foarte optimist. Eu vin din sectorul privat, știu cum lucrează sectorul privat. Sectorul privat trebuie lăsat în pace și să li se plătească facturile la timp. Problema pe care a avut-o sectorul privat în ultimii ani a fost faptul că lucra cu statul și nu li se plăteau facturile. Omori sectorul privat când nu-l plătești. (...)

La începutul anului, înainte de criză, estimam am zis că o să fie o scădere economică de 2%, toți ceilalți ne dădeau o scădere de 9% sau 10%. Am ținut economia închisă mai mult decât ne așteptam, am crezut că o închidem doar o lună și am revizuit estimările la 4%. Oricum sunt mai bune decât estima toată lumea.

Nu suntem o economie bogată, a fost administrată 30 de ani de oameni care nu au știut să administreze o economie. Și totuți după ce tragem linie anul acesta, avem cea mai mică creștere a deficitului bugetar din UE, cea mică creștere a datoriei publice și o să avem printre cele mai mici scăderi ale economiei”, a mai spus Cîțu.

Cîțu: Orice modificare va fi discutată cu sectorul privat

De asemenea, ministrul a dat asigurări că nu vor exista creșteri de taxe și impozite și că nu se vorbește despre o modificare a Codului Fiscal.

”Nu discutăm despre a modifica codul fiscal. Orice modificare va fi discutată cu sectorul privat. Vom merge în direcția cealaltă, de a relaxa. Ideal ar fi un cod fiscal cu taxe mici pe care să le plătească toată lumea”, a mai declarat Florin Cîțu.