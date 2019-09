Senatorul PNL Florin Cîțu a publicat un nou mesaj pe Facebook în care critică taxarea excesivă și alocarea de resurse de către Guvern către un anumit sector. Acesta precizează că statul nu va aloca niciodată resursele în economie mai bine decât o face piața.

“Lectia de economie

Partea buna este ca am stimulat dezbaterile pe teme economice in Romania.

Partea nenorocita este ca nivelul celor care isi dau cu parerea despre economie este la pamant ( sunt elegant)

Oamenii sunt praf. Si din pacate sunt peste tot.

Dragi tovarasi, atunci cand analizati efectele unei masuri prin care voi luati bani din taxe si ii trimiteti discretionar catre un anumit sector, trebuie sa faceti analiza relativ la costul de oportinitate

Atentie acum. Costul de oportunitate reprezinta acele proiecte si investitii pe care le-ar fi facut sectorul privat daca le lasati banii.

Orice subventie directa sau indirecta= taxe mai mari sau nu stiati nici asta?

Iar oricat de destepti va credeti voi, nicioadata nu veti aloca resursele in economie mai bine decat o face piata libera.

Nu va mai faceti de ras si puneti mana pe carte. Cititul nu a omorat pe nimeni.

#NuLuamPrizonieri #SocialismSucks

P.S. mai multe despre acest subiect cu exemple din realitatea economica a Romaniei la Scoala de Vara a TNL (stert. -up nation, vouchere, etc the whole nine yards)”, este mesajul lui Florin Cîțu.