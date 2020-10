Florin Cîţu, despre un nou lockdown în sectorul economic: Obiectivul e să rămânem cu economia deschisă, poate la capacitate mai mică, dar să nu închidem pentru că ar fi reţeta clară spre faliment

Florin Cîțu, ministru de Finanţe, a declarat, joi seară, într-o intervenție în platoul B1 TV, că nu intentionează să închidă din nou toate sectoarele economice, așa cum se tem românii, ci caută soluții ca economia să funcționeze.

"Am învățat foarte mult din perioada martie-aprilie, carantina din primăvară și va spun că nici atunci nu am fi mers în acea direcție și România este tara care n-a închis toată economia,tot ceea ceea a însemnat sector construcții ș.a.md., n-a fost închis. Nu ne duceam spre acel lockdown, dacă am fi găsit rezervele României, dacă era ceva acolo, dar acești oameni au lăsat rezervele și încă aștept instituțiile statului să-i ia pe cei responsabili că mi se pare ca acolo este chiar o crimă împotrivă românilor. Aștept să investigheze pentru că am găsit rezervele pe zero pentru măști, dezinfectat, nu era nimic acolo. Eu cred ca trebuie sa mergem în perioada următoare cu economia deschisă, dar cu reguli clare"

Obiectivul României este să nu închidă sectorul economic

"Sunt foarte mulți antreprenori care asta ne cer: cum să-și țină deschisă compania, cum sa vină oamenii la muncă și poată să funcționeze în condițiile care sunt acum, poate cu mai puțini oameni, dar să nu închidă de tot. Asta este obiectivul: să rămânem cu economia deschisă, poate la capacitate mai mică, dar să nu închidem economia. Asta a fost discuția și cu HORECA, până la urmă am ajuns să rămână deschise 30%, 40%. Împreună putem să găsim soluțiile, dar soluția nu este închiderea economiei, pentru ca avem nevoie să funcționeze, avem nevoie de venituri la buget, ca acei bani să se ducă înapoi în economie. Obiectivul nostru este de a nu închide economia, nu vrem să închidem economia pentru că asta este reţeta clară spre faliment.Costul acelor două luni de zile (martie, aprilie, n.r.) a fost de aproape două puncte procentuale din PIB, din creşterea economică, enorm în acea perioadă"​​, a declarat ministrul de Finanţe.