Florin Cîțu: Nu introducem taxe. Să crești taxele sau să introduci unele noi într-o perioadă în care dinamica economiei e sub potențial e sinucigaș

Premierul Florin Cîțu dă asigurări că în perioada următoare nu vor fi crescute taxele și nici nu vor fi impuse taxe noi. ”Să introduci taxe într-o perioadă în care dinamica economiei e sub potențial e sinucigaș”, a spus șeful Guvernului, sâmbătă, în cadrul unei conferințe la Focșani, unde a vorbit și despre construcția de noi spitale și a tras un semnal de alarmă cu privire la respectarea regulilor sanitare în contextul creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus.

Florin Cîțu spune că nu vor fi crescute taxele și nici nu vor fi introduse taxe noi

„Vă dezvălui o discuție pe care am avut-o la Comisia Europeană. Toată lumea ne întreabă cum putem să facem această reducere a deficitului până în 2024, de la 9,8% la 3%. Am tot văzut în spațiul public că se încălzește o ciorbă ma veche, asta cu taxele. ​Nu, nu introducem taxe. Să introduci taxe într-o perioadă în care dinamica economiei e sub potențial e sinucigaș, sau să crești taxe. (...) Nu sunt adeptul creșterii taxelor. Nu cred în creșterea taxelor când economia e sub potențial, e sinucigaș”, a declarat Florin Cîțu.

Cîțu: Avem un buget impresionant pentru această perioadă prin care trece nu numai România, ci şi economia globală

Referindu-se la bugetul de stat pentru 2021, recent adoptat de Parlament, prim-ministrul a spus că acesta este unul „impresionant pentru această perioadă”.

„Avem un buget impresionant pentru această perioadă prin care trece nu numai România, ci şi economia globală. Anul trecut, din Guvernul din care am făcut parte cu premierul Ludovic Orban, am ieşit şi am spus din primul moment că este un Guvern de tranziţie, nu ştiam că o să vină peste noi criza, dar am văzut lucrurile astfel: am spus că vom opri dezmăţul fiscal şi cheltuiala ineficientă a banului public. Ăsta a fost obiectivul anul trecut. Bineînţeles că a apărut pandemia şi a trebuit să schimbăm lucrurile din mers şi obiectivul a fost de a reduce impactul negativ asupra economiei venit din criza economică, deci o criză economică provenită din criza sanitară. Acesta a fost promisiunea către români, că vom face tot ce trebuie ca să putem să minimizăm efectul negativ al acestei crize. Şi am reuşit. (…) Acea revenire în V a economiei s-a adeverit şi în trimestrul patru România a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană şi a creat bazele pentru anul acesta, pentru 2021”, a mai spus Florin Cîțu.

