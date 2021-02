Florin Cîțu: Nu putem să creștem deficitul bugetar cu nicio sumă. Amendamentul care prevede de 24 de călătorii pentru studenți trebuie să vină cu finanțare (VIDEO)

Florin Cîțu a explicat, vineri seară, că amendamentul care prevede ca studenții să beneficieze de 24 de călătorii gratuite pe an, trebuie să vină cu finanțare, astfel încât deficitul bugetar să nu fie adâncit. Premierul a spus că în acest moment România nu își permite să "crească deficitul bugetar cu nicio sumă".

"Impactul bugetar o să-l vedem în amendament, efectele ar însemnă dacă acest amendament nu vine cu finanțare, ar însemna o creștere a deficitului bugetar dar eu sunt sigur că un amendament de acest acest fel va veni in Parlamentul României fără sa afecteze deficitul bugetar, asta înseamnă ca va veni cu surse de finanțare de undeva, ori se taie cheltuieli din alta parte, dar vom vedea amendamentul. Nu putem să creștem deficitul bugetar cu nicio sumă, sunt sigur ca acest amendament va avea si sursa de finanțare", a explicat Cîțu.

