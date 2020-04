Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a prezentat miercuri primele date despre rectificarea bugetară. Astfel, Cîțu a anunțat că Ministerul Muncii va primi în plus 8,1 miliarde de lei, iar cel al Sănătății, 3,8 miliarde de lei.

”Sunt cele două ministere care primesc sume la această rectificare bugetară. Aici sunt cei mai mulți bani. Scopul acestei rectificări bugetare este de a pune bani la aceste ministere pentru a trece peste criza de sănătate și de a menține capacitatea de producție în economie”, a declarat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a mai anunțat că deficitul estimat este de 6,7% din PIB, iar Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează pentru acest an o contracție de 1,9% din PIB.

Deficitul bugetar crește de la 40,5 miliarde lei, la 72,5 miliarde lei.

”Estimăm că vom primi de la Comisia Europeană 3,8 miliarde de lei pe venituri, ceea ce înseamnă că pe net veniturile scand în bugetul general consolidat cu 19,4 miliarde de lei. Din economie așteptăm un efect negativ de 23,2 miliarde de lei, dar cu un plus de venituri de la Comisia Europeană de 3,8 miliarde de lei”, a mai spus Florin Cîțu.

În ceea ce privește scăderea veniturilor din economie, ministrul Finanțelor a precizat: ”Vedem o scădere a impozitului pe profit cu 2,2 miliarde lei, impozitul pe venit scade cu 1,5 miliarde de lei, din TVA estimăm o încasare mai mică cu 5,5-5,6 miliarde lei, din accize - 2,6 miliarde mai mici, din contribuții de asigurări sociale, o scădere de 8,3 miliarde”.

Cîțu a mai spus că, în prezent, economia privată ”este într-o perioadă de menținere a capacității de producție”.

”Cheltuielile bugetului general consolidat cresc cu 12,5 miliarde de lei. La cheltuieli de personal avem un plus de 576 de milioane de lei. Aici este inclus acel stimulent, plata stimulentului de risc în cuantum de 2.500 de lei brut pe lună pentru medici, personal medico-sanitar, personal paramedical, personal auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19”, a mai declarat Cîțu.

Totodată, acesta a anunțat o creștere cu 6,9 miliarde de lei a cheltuielilor cu asistența socială, precum și includerea a 3 miliarde de lei în fondul de rezervă.

”Scopul includerii acestor bani în fondul de rezervă este ca până la următoarea rectificare, în cazul în care avem nevoie de resurse, să luam acești bani din fondul de rezervă”, a explicat Florin Cîțu.

Pe 25 martie, președintele Klaus Ioannis anunța, în urma unor discuții cu premierul Ludovic Orban și mai mulți membri ai Guvernului, că se pregătește o rectificare bugetară extraordinară, care are ca scop, în primul rând, alocarea unor fonduri suplimentare pentru sănătate și pentru Ministerul Muncii, venind astfel în sprijinul angajaților care nu mai pot munci în perioada stării de urgență.

”Se conturează o rectificare bugetară extraordinară care se face în această stare de urgență, pe două paliere. Este nevoie de rectificare bugetară pentru a aloca mai mulți bani pentru sănătate. Sănătatea oamenilor este prima prioritateși pentru a rezolva problemele este nevoie și de oameni, dar și de bani. A doua chestiune se referă la românii care, din varii motive, nu mai pot merge la serviciu. Atunci este nevoie de bani pentru a veni în sprijinul oamenilor, pentru a suplini banii care se alocă pentru șomaj tehnic”, anunța Klaus Iohannis la finalul lunii martie.

Între timp, șeful statului a semnat, marți, decretul prin care starea de urgență a fost prelungită pe teritoriul României cu încă 30 de zile, pentru a face față crizei provocate de noul coronavirus.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.