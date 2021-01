Florin Cîțu: Propunem ca bugetul să intre în Parlament pe 4 februarie (VIDEO)

Primul ministru al României, Florin Cîțu, a declarat, miercuri, că Guvernul propune ca bugetul să intre în Parlament pe 4 februarie.

„Propunem ca bugetul să intre în Parlament în 4 februarie spre a fi aprobat”

„Astăzi (miercuri, n.r.) am început pregătirea pentru bugetul pe anul acesta, 2021. În acest sens, am făcut o solicitare fiecărui minister, o notă prin care am cerut mai multe lucruri. În primul rând am cerut o analiză a actelor normative care sunt în vigoare și au un plan bugetar, dar nu pot fi susținute în totalitate din bugetul anului 2021, și alte acte normative, bineînțeles, care sunt în vigoare, dar care nu pot fi puse în aplicare în acest an datorită unor necorelări normative. Fiecare ministru va trebui să vină cu o notă de prezentare şi cu soluţii. Al doilea lucru pe care l-am cerut miniştrilor este să facă analiză pe baza de raportare financiară. Pe 4 februarie fiecare minsitru va trebuie să prezinte un memorandum cu cauzele pentru care au înregistrat aceste companii pierderi şi bineînţeles soluţii. Alocarea sumelor de la buget pentru aceşti operatori economici va fi condiţionată ferm de aceste condiţii şi memorandum. Al treilea lucru cerut de la minsitere este situaţia proiectelor de investiţii. Am văzut o practică prin 2016 ciudată – proiecte incluse în buget, unele au fost bugetate, altele nu, dar şi execuţia a fost proastă. Am cerut o listă a proiectelor şi cele din 2020, să vedem execuţia. Aceste liste vor fi trimise către Cabinetul premierului şi MFP. Pe baza acestor liste vom face prioritizarea şi vom bugeta aceste proiecte de investiţii pe anul 2021. Am făcut o notă pentru ca proiectele să fie finanţate prin fonduri europene ca să nu mai fie pusă presiune pe bugetul de stat. Propunem ca bugetul să intre în Parlament în 4 februarie spre a fi aprobat. Până atunci vom face aceste liste”, a afirmat Florin Cîțu.