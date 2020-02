Florin Cîțu: ”Risipa și furtul din banul public făcut de PSD a ADĂUGAT la datoria publică 75 de miliarde lei în trei ani”

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, notează, într-o postare pe Facebook, că ”risipa şi furtul din banul public făcut de PSD a adăugat la datoria publică 75 de miliarde lei în aceşti trei ani”, iar 65 de miliarde trebuie achitate de guvernarea 2020 – 2024.

”Să nu uităm ce a însemnat guvernarea toxică PSD:

- creșterea dobânzilor de la 0.8% la peste 5%. Asta în timp ce în restul Europei dobânzile scădeau.

- trecerea de la deflație la CEA MAI MARE rata a inflației din UE

- cel mai mare deficit bugetar din UE. În UE sunt astăzi 12 țări cu surplus bugetar printre care și Grecia.

- creșterea deficitului comercial. Importăm mai mult decât exportăm.

- creșterea defictiului de cont curent.

Risipa și furtul din banul public făcut de PSD a ADĂUGAT la datoria publică 75 de miliarde lei în acești trei ani.

Partea proastă este că 65 de miliarde lei TREBUIE plătiți de guvernarea 2020-2024.

Mai simplu TOȚI indicatorii macro care sunt folosiți pentru a testa sănătatea unei economii s-au înrăutățit. TOȚI.

Aceștia sunt și indicatorii care sunt luați în calcul atunci când se analizează oportunitatea trecerii la moneda euro. Guvernarea PSD a ÎNDEPĂRTAT Romania de acest obiectiv.

Este evident că PSD a avut intenția să ducă România cât mai departe de UE și zona euro.

Ce am făcut noi, PNL, în trei luni de guvernare:

- dobânzile scad.

- moneda națională este stabilă

- prețurile stabile

- investitorii au încredere în noi

- am plătit facturi către sectorul privat pe are PSD nu le plătise de ani buni. Statul trebuie să fie un partener corect cu sectorul privat dacă dorește să aibă în partea cealaltă un partener corect.

- am redus deficitul bugetar și implicit reducem deficitul de cont curent.

- începem proiectele de infrastructură rutieră majore

- reformăm aparatul administrativ.

Nu ne oprim aici!

Obiectivele pe termen mediu sunt clare - disciplină și consolidare fiscală, echilibru bugetar, contribuția mai mare a investițiilor la creșterea economică, reducerea deficitului comercial și reducerea deficitului de cont curent, transparență, predictibilitate. Eliminăm risipa și furtul din banul public.

Doar o economie sănătoasă, fară dezechilibre, poate livra BUNĂSTARE pentru TOȚI românii”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

În aceste condiții, ministrul Finanțelor vrea ca foştii premieri PSD şi miniştrii Finanţelor din guvernele social-democrate să fie audiați în comisiile Parlamentului.

”Următoarele persoane TREBUIE chemate în fața comisiilor reunite ale Parlamentului pentru a explica situația economică în care ne aflăm astăzi:

- Sorin Grindeanu

- Viorel Ștefan

- Mihai Tudose

- Ionuț Misa

- Viorica Dancilă

- Eugen Teodorovici

Românii trebuie să știe cu nume și prenume cine a distrus economia în ultimii trei ani”, a scris Florin Cîțu într-o altă postare, pe Facebook.