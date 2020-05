Florin Cîțu: Rolul amenzilor date în perioada stării de urgență nu a fost de a aduce bani la buget. Oricum, nu au fost plătite foarte multe dintre ele (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că rolul amenzilor aplicate în cazul celor care nu au respectat restricțiile de circulație impuse în perioada stării de urgență nu era acela de a aduce bani la buget, ci de a-i face pe cetățeni să rămână acasă pentru a evita răspândirea noului coronavirus. Precizările lui Florin Cîțu vin în contextul în care Curtea Constituțională a declarat, miercuri, neconstituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul a majorat amenzile pentru cei care nu respectă prevederile ordonanțelor militare.

”Rolul acestor amenzi nu a fost de a aduce bani la buget, niciodată. Rolul acelor amenzi a fost acela de a-i face pe oameni să respecte legea, starea de urgență. Mulți oameni nu vor să respecte legislația în vigoare, chiar cu prețul sănătății lor. Era un mod de a-i face pe oameni să stea acasă, să fie sănătoși și să nu răspândească acest virus în societate. Nu erau bani pe care îi luam în considerare la buget. Oricum, nu au fost plătite foarte multe dintre amenzi”, a declarat Florin Cîțu.

Declarația ministrului Finanțelor vine la scurt timp după ce premierul Ludivic Orban a afirmat că prin decizia cu privire la amenzile aplicate în perioada stării de urgență, CCR a arătat că este de partea celor care încalcă legea.

”Ca și în alte decizii luate de actuala CCR în perioada lui Dragnea, și decizia asta arată că actuala CCR este de partea celor care încalcă legea, celor care încalcă regulile, sancționând pe toți cetățenii corecți, care au respectat reglementările, regulile impuse în perioada stării de urgență”, a spus Ludovic Orban, adăugând că prin hotărârea pronunțată de CCR, Guvernul, autoritățile sunt împiedicate să apere sănătate românilor și crede că se poate ajunge la situația în care autoritățile să nu mai poată da nicio amendă.

Totodată, ministrul Finanțelor a precizat că și după 15 mai vor exista angajați în cazul cărora se va menține măsura șomajului tehnic.

”Discuția va fi dacă se va meține aceeași valoare. Ca principiul, părerea mea este că atunci când noi intervenim, ca stat, și blocăm o activitate, să compensăm acea activitate. (...) Acum asigurăm 75% din salariul mediu. Vedem care va fi forma finală”, a mai spus Cîțu.

De asemenea, ministrul Finanțelor a precizat că în perioada următoare Guvernul trebuie să se concentreze aupra investițiilor. În acest context, Florin Cîțu a vorbit din nou despre revenirea în V a economiei românești, după pandemia de coronavirus.

”Trebuie să concentrăm toate tunurile Finanțelor publice trebuie să fie asupra investițiilor. (...) Dacă colectăm mai mult , banii trebuie să se ducă către investiții pentru că doar așa ne vom asigura că vom putea plăti și celelalte cheltuieli în viitor. Dacă picăm în capcana populistă a PSD și ducem banii către consum, nu vom putea plăti același nivel în viitor. (...)

Revenirea în V și încrederea că economia își va reveni vine după ce m-am uitat la cum a răspuns economia la măsurile pe care le-a luat acest Guvern. Avem acum datele pentru aprilie și în aprilie am încasat mai mult decât am încasat în aprilie 2019, când economia duduia. Bineînțeles, avem nevoie să încasăm mult mai mult pentru că deficitul este dublu anul acesta, situația nu este roz. Dar asta îmi arată mie că economia nu a fost lovită atât de puternic. Este o cădere, dar nu este în abis”, a mai spus Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.