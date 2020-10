Florin Cîțu: România are cea mai mică rată a inflației dintre țările din centrul și estul Europei (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat joi seară, în cadrul ”Talk B1”, moderat de Tudor Mușat, că România are cea mai mică rată a inflației dintre țările din cetrul și estul Europei, iar aceasta va continua să scadă.

”România are cea mai mică rată a inflației dintre țările din cetrul și estul Europei, mai mică decât Bulgaria, Polonia sau Cehia. Deci avem cea mai mică rată a inflației în acestă guvernare. Rata a inflației a scăzut în fiecare lună și asta a însemnat că dobânzile au scăzut în fiecare lună. Rata inflației va continua să scadă, dobânzile vor continua să scadă. Ăsta este atuul României. Mai avem loc pentru dobânzi să scadă (...) să injectăm lichiditate în economie„, a spus Florin Cîțu.

