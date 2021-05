Florin Cîțu: România, pentru a doua oară consecutiv, are cea mai mare creștere economică trimestrială din Uniunea Europeană (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, în conferința de presă de la finalul ședinței de guvern, că România este, pentru a doua oară consecutiv, țara cu cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană.

”Aș vrea să încep cu vestea foarte, foarte bună pentru România, am avut confirmarea că ceea ce facem de un an și ceva la guvernare, facem bine. România, pentru a doua oară consecutiv, are cea mai mare creștere economică trimestrială din Uniunea Europeană. Asta în timp ce în UE sunt țări care au intrat iar în teritoriu negativ. Asta înseamnă, pentru români mai multe locuri de muncă, atractivitate pentru investitorii străini, că avem o economie competitită și pregătește terenul pentru perioada următtoare. Felicitări tuturor românilor care au contribuit la creșterea economică atât în 2020, cât și în 2021. Sunt sigur că în continuare vom face mai bine și vom spulbera toate estimările chiar dacă unele dintre ele au fost foarte bune la începutul anului”, a declarat Florin Cîțu.

