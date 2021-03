Florin Cîțu: Sănătatea este prioritară pentru acest Guvern. Am alocat 11,4 miliarde de lei, în creștere față de 2020

Florin Cîțu a vorbit luni, de la tribuna Parlamentului, despre bugetul alocat Ministerului Sănătății în 2021. Premierul a afirmat că în 2021, Sănătatea este o prioritate pentru Guvernul pe care îl conduce, motiv pentru care are alocate 11, 4 miliarde de lei, cu 700 de milioane de lei mai mult decât în 2020.

"Ministerul Sănătății are alocate 11,4 miliarde de lei, în creștere cu 700 de milioane de lei fată de 2020 și cu 2,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019, an de creștere economică. În an de criza an am alocat mai multi bani la Sănătate decât aloca PSD în perioada de creștere economică cu 4%. Anul acesta s-au alocat sume record și în sectorul de Sănătate. Vorbim de total capitol domeniu Sănătate de 56,9 miliarde de lei. Prioritățile acestui Guvern sunt reformă, investiții și sănătate", a spus premierul Florin Cîțu.