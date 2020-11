Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii despre Planul Național de Redresare și Reziliență: Este un proiect istoric care poate moderniza România

Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România și fostul ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Florin Jianu, a declarat la lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență că este un proiect istoric care poate duce la modernizarea României.

„Un plan pe care îl cataloghez drept istoric, un proiect pe care după aderarea la Uniunea Europeană îl așteptam cu toții, e un moment istoric, un moment care poate moderniza România. Din perspectiva Mediului de Afaceri urmărim trei obiective.În primul rând, trebuie să asigurăm revenirea competitivității economiei românești, ieșirea din această criză sanitară și economică și revenirea pe o pantă ascendentă a economiei. În al doilea rând, să asigurăm securitatea economiei românești, am văzut că am fost fragili în această perioadă și avem astăzi șansa să asigurăm această securitate economică și în al treilea rând să contribuim la ceea ce înseamnă modernizarea României. Am citit cu atenție documentul, este un document consistent, un document meritoriu, este un document care asigură dezvoltarea din punct de vedere economică a României și un document care a fost realizat într-un timp foarte, foarte scurt.

Citind acest document am regăsit foarte multe proiecte, programe pe care mediul de afaceri le-a propus, de la retehnologizarea, robotizarea, automatizările insutriale pentru întreprinderile mici și mijlocii până la susținerea investițiilor strategice ale companiilor mari în economie, la susținerea agriculturii românești sau susținerea sectorului construcțiilor, pentru că și aici avem foarte multe provocări în ceea ce va însemna infrastructura viitoare și avem nevoie de întreprinderi mici și mijlocii puternice românești care să facă față acestor provocări, dar și la ceea ce am numit anterior securitatea economiei românești prin propuneri privind centrele de colectare, depozitare și distribuție a produselor agro-alimentare românești. Domnul Iohannis ne-a îndemnat la discuții aplicate, așa că eu vin cu o propunere concretă: avem nevoie de sânge proaspăt în economie, avem nevoie iarăși de un program național care să susțină start-upurile și aici fac referire la programul dezvoltat de 30 de organizații ale mediului de afaceri sub înaltul patronaj al președintelui, Programul România Tech Nation, o subcomponentă a acestui program se referă la start-upuri, programul pe care noi l-am intitulat Start Up Tech Nation, prin realizarea în fiecare județ a unui maker space și susținerea a cel puțin 500 de start-upuri. Mi-aș dori să regăsim acest program extrem de consistent în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

De asemenea, consider că avem nevoie de un task up național pentru implementarea acestui program. E o victorie de etapă, meritorie pentru președintele României, pentru toți cei care au lucrat, pentru Guvernul României, pentru europarlamentari și toți cei care au pus umărul. Dar e doar o victorie de etapă. Avem nevoie de o emplementare la fel de valoroasă și aici e nevoie de toți actorii din societatea românească. Și mai avem nevoie de două lucruri: în primul rând avem nevoie de un guvern pro-bussines, nu mai avem nevoie să luptăm unii cu alții, nu mai avem nevoie să fim catalogați în multinaționale, companii locale, angajați, angajatori și așa mai departe și avem nevoie de o colaborare pe toate palierele, începând cu președintele României, Parlamentul României, Guvernul României, toți actorii din societate. Sunt optimist că toate acestea se vor întâmpla în viitorul apropiat”, a declarat Florin Jianu.