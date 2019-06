Florin Cîțu cheamă reprezentanții BNR în Parlament pentru a da explicații cu privire la preluarea Băncii Românești de către Eximbank: 'Tranzacție este MEGA SUSPECTĂ. Teodorovici își face propriul sistem bancar pe banii' românilor

Apar deja primele semne de întrebare legate de preluarea Băncii Românești de către Eximbank, mișcare ce a luat prin surprindere piața de profil din România.

Economistul Florin Cîțu, liderul senatorilor PNL, susține că achiziția este una cel puțin suspectă, în condițiile în care Eximbank, unde acţionar majoritar este statul român, este o bancă a exportatorilor şi va cumpăra o bancă de retail, deşi mai are una (CEC Bank).

Liberalul mai spune că statul nu are bani să cumpere Banca Românească și va fi nevoit să se împrumute pentru a plăti, în condițiile în care bani la buget pentru plata pensiilor și salariilor.

El mai anunță că îi va chema pe reprezentanții BNR în Parlament pentru a discuta despre această tranzacție

"BNR trebuie să prezinte cât mai rapid, public, detaliile acestei tranzacţii. Am să invit BNR în Parlament la comisia de buget finanţe din Senat pentru a discuta despre tranzacţie. (...) Voi cere şi comisie de anchetă pentru această tranzacţie în Senat. Dar ştiu că PSD+ALDE se va opune. Nu vor transparenţa. Mai ales atunci când fac o ilegalitate. De aceea este datoria BNR să informeze Parlamentul şi publicul", a scris Florin Cîţu, vineri dimineață, pe pagina sa de Facebook.

"O bancă a exportatorilor cumpără o bancă de retail. Primul semn că ceva este putred aici.

Statul are deja o bancă universală, adică şi de retail, CEC Bank, care are nevoie de un miliard de lei capitalizare pentru a-şi acoperi pierderile. Chiar are statul nevoie de două bănci de retail? Al doilea semn că ceva este total în neregulă cu această tranzacţie", a mai punctat liberalul.

El mai susține că 'Discotecă' Teodorovici mai are de răspuns și la alte întrebări:

"- Ce pierderi din bilanţurile băncii respective înghite acum statul român- adică cei care plătesc taxe în România?

- Statul român nu are bani să cumpere banca respectivă şi se împrumută. Chiar aşa mare nevoie are statul român de o bancă în condiţiile în care nu are bani în buget pentru pensii şi salarii?

- Chiar există aşa o compatibiliate şi o oportunitate pentru statul român să cumpere o bancă care totuşi este pe piaţă de vânzare de foarte mult timp şi nu s-a înghesuit nimeni să o cumpere?

- Guvernul a atacat sistemul bancar din România non stop. Iar acum cumpără o bancă din acest sistem. Ce este aşa special la această tranzacţie?".

EximBank a anunțat joi că a semnat cu National Bank of Greece contractul pentru achiziționarea a 99,2% din Banca Românească. În urma acestei tranzacții, EximBank va activa pentru prima oară pe segmentul de retail banking din România, devenind astfel o bancă universală.

Ca urmare a finalizării acestei tranzacții, cota de piață a EximBank va crește la aproximativ 3% ceea ce va conduce la o situare a băncii în top 10 instituții financiar-bancare din România, anunță EximBank (Mai multe detalii AICI).

