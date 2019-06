FMI atrage atenția asupra economiei României. Șeful misiunii Fondului în România, Jaewoo Lee, solicită Guvernului să prească programul “Prima casă” și să renunțe la creșterea pensiilor.

„Este necesară o schimbare a politicilor guvernului pentru a reduce posibilitatea unui scenariu de recesiune. Un trend descendent îi va afecta mult mai sever pe cei cu venituri mici şi standardul lor de trai”, a spus oficialul FMI.

