FMI, semnal de alarmă pentru România: Deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,7% din PIB (VIDEO)

Fondul Monetar Internaţional trage un semnal de alarmă și recomandă autorităţilor române să demareze un proces de consolidare fiscală durabilă. Asta în condițiile în care, conform ultimului raport FMI, deficitul bugetar ar putea atinge 3,7 procente, informează Agerpres.

Reprezentanții FMI recomandă măsuri destinate diminuării deficitului bugetar şi celui comercial, reevaluarea noii legi a pensiilor şi îmbunătăţirea guvernanţei la companiile de stat.

Experții Fondului avertizează asupra creşterii economiei româneşti, care ar urma să rămână la nivelul de 4% în 2019 şi să încetinească la 3% pe termen mediu.

FMI susţine că este necesar ca autorităţile române să profite de avansul economiei pentru a demara un proces durabil de consolidare fiscală sprijinit de măsuri de calitate. Un prim pas ar fi respectarea ţintei de deficit de 2,8% din PIB.

Potrivit estimărilor, deficitul bugetar al României va ajunge la 3,7% din PIB în 2019 dacă nu se vor lua măsuri suplimentare.

În consecinţă, FMI susţine că este nevoie de măsuri de calitate echivalente cu aproximativ un procent din PIB pentru atingerea ţintei de deficit pe 2019.

Astfel, FMI recomandă reorientarea cheltuielilor fiscale dinspre salarii şi pensii către investiţii şi inversarea tendinţei de reducere a investiţiilor publice din ultimii ani. De asemenea, specialiștii susţin că noua lege a pensiilor, adoptată în luna iunie 2019, are nevoie de o reevaluare, deoarece ar putea pune în pericol economia.

