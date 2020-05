CORONAVIRUS | Marcel Boloș: Suma totală de intervenție pentru restartarea activităților economice și pentru sprijinul IMM-urilor este de un miliard de euro (VIDEO)

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că suma totală de intervenție pentru restartarea activităților economice și pentru sprijinul IMM-urilor, care au fost afectate de pandemia de coronavirus, este de un miliard de euro.

Mai precis, acesta a menționat că Uniunea Europeană a aprobat suma de 750 de milioane de euro din fonduri europene care urmează a fi utilizată pentru IMM-uri, ”la care se adaugă cofinanțarea statului român și eventuala contribuție a beneficiarilor, respectiv a IMM-urilor dacă va fi stabilită o astfel de contribuție, deci suma totală de intervenție pentru restartarea activităților economice și pentru sprijinul IMM-urilor este de un miliard de euro”.

Ministrul a spus că urmează în perioada următoare să fie definitivate modalitățile prin care aceste fonduri vor fi distribuite. Oficialul a menționat că au în lucru patru variante, respectiv cea a granturilor în sumă fixă proporționatlă cu cifra de afaceri, ce a granturi pentru investiții sau relocarea activităților de business, cea a vaucherelor de consum sau cea a subvenționării posturilor cu salariile pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată în această perioadă.

”Cele patru modalități urmează să fie discutate la nivel de Guvern și în perioda următoare să le facem publice după ce luăm o decizie în acest sens”, a declarat el.

