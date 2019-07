Florin Cîțu: Guvernul a rostogolit gaura de 11 miliarde din buget încă din 2017. A ascuns-o prin artificii contabile (VIDEO)

Gaura de 11 miliarde de lei din buget a fost rostogolită de guvernarea PSD-ALDE încă din 2017 şi ascunsă prin artificii contabile, motiv pentru care Eugen Teodorovici şi Viorica Dăncilă au refuzat să semneze pe propria răspundere Bugetul, a declarat senatorul PNL, Florin Cîțu, pentru B1 TV.

"Aici este vorba de un deficit pentru prima jumătate a anului. Nu se ştie exact cât va fi la sfârşitul anului. (...) De aceea această disperare.

Este o gaură care este rostogolita de PSD-ALDE începând cu 2017, pentru că nu este ceva care s-a format peste noapte. Este o gaură rostogolită prin programul de guvernare din 2017, 2018 şi până astăzi. Este ascunsă prin artificii contabile în acest doi ani de zile.

Şi eu vă spun că lucrurile stau mult mai grav.

Primul indiciu că avem o probema de criză bugetară a apărut la momentul în care s-a votat acest Buget în parlament.

Dacă mai ţineţi minte, le-am cerut şi lui Dăncilă, şi lui Teodorovici, să semneze pe proprie răspundere, aşa cum le cere legea, că informaţiile din buget şi toate cifrele sunt reale. Nu au făcut-o.

Astăzi aflăm pe surse (...) că există o gaură la buget, că cifrele pe care le vehiculează în execuţia bugetară nu sunt reale.

Eu zic că gaura este mult mai mare. Şi atâta timp cât oamenii aceştia nu îşi asumă bugetul, ei cred că scapă de partea penală"

El l-a şi criticat pe Eugen Teodorovici pentru faptul că nu ar face nimic în privința evaziunii fiscale și nici a informatizării ANAF - ambele două probleme foarte vechi ale Ministerului Finanțelor.

"N-am auzit nimic la Teodorovici despre evaziune fiscale. Ştie foarte bine că sunt sectoare întregi în economie unde doar dacă ar cere să se facă plată sau informatizarea ANAF, ar rezolva problema evaziunii fiscale", a declarat Florin Cîțu.

Foto: Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici (sursă foto: Facebook / Eugen Teodorovici)

Senatorul PNL s-a arătat sceptic cu privire la sinceritatea planului PSD-ALDE de a reduce numărul de angajaţi din administraţie pe motiv că, în realitate, Guvernul nu ar viza restructurarea sistemului pe criterii de performanţă, ci pe criterii de relaţii.

"Vă garantez că Teodorovici va da afară toţi oamenii care nu au nicio legătură cu PSD. (...) Dacă vor fi dat afară oameni din sectorul bugetar, vor fi daţi numai pe criterii politice", a precizat senatorul.

De asemenea, în privita ideii Guvernului de a impozita progresiv pensiile speciale, Florin Citu a declarat că: "Impozitarea progresivă nu va aduce prea mulţi bani la buget".

În plus, el a dat de înţeles şi că situaţia din sistemul de pensii ar fi mult mai gravă decât se estimase iniţial.

"E un proiect de lege care a apărut astăzi cred (joi - n.r.) prin care copiii merg la puşcărie dacă nu au grijă de părinţi îmi arată că situaţia întregului sistem de pensii este mult mai gravă, aproape de faliment. Atunci când îi forţezi pe oameni, prin lege, să facă ceea ce ei fac natural (...), înseamnă că ştii foarte bine c-ai ajuns la fundul sacului".

În schimb, el a indicat existenţa unei iniţiative legislativă de eliminare a controversatelor pensii speciale.

"În parlament e un proiect de lege care elimină pensiile speciale. Şi vorbim de o sumă de 2 miliarde de euro anual".

