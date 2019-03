La Satu Mare se desfășoară de câteva săptămâni cea mai mare mișcare sindicală din zona privată din ultimii ani. Astfel, sute de muncitori de la Electrolux se află în grevă, după ce au solicitat patronilor suedezi 2 lei în plus pe oră. Aceștia însă au refuzat până acum să satisfacă solicitarea muncitorilor români, în ciuda faptului că la fabricile similare din străinătate salariile sunt cu mult mai mari.

Pentru a debloca această situație, ministrul Muncii, Marius Budăi, s-a deplasat joi la Satu Mare pentru a se întâlnio atât cu sindicatele, cât și cu investitorii. Dacă la sosire Budăi părea viteaz, declarând că solicită “respect pentru muncitorul român”, după întrevedera cu directorul general Electrolux poziția lui s-a nuanțat. "Nu sunt nici din partea sindicatelor, nici din partea patronatelor. Nu i-au nici o decizie nici pentru angajati, nici pentru angajatori. Este vorba de 400 de români, dar și de un investitor care investește in România", a declarat acesta.

Budăi ar fi trebuit să se întâlnească și cu greviștii, dar până acum acesta a evitat să stea față în față cu sutele de muncitori. Declarația lui Budăi poate fi urmărită AICI.

Greva capătă și accente politice

La un miting al sindicaliștilor de săptămâna trecută, liderii de sindicat au vorbit inclusiv de politizarea grevei

"Nu am vrut şi nu vreau să politizez întâlnirea şi n-am făcut-o până acum, doar că am observat un lucru foarte interesant la guvern: s-a mutat durerea din c*r în cap! (...) Pe drumul durerii de la c*r la spate şi-au dat seama că existaţi şi voi. Şi într-adevăr ne bucurăm, şi acum vorbesc foarte serios, că preşedintele partidului de la guvernare (Liviu Dragnea, n.r.) s-a sesizat - dacă mai trebuia sesizat - să cheme sindicatele la dialog. Vrem un dialog, nu un monolog!", a afirmat unul din liderii de sindicat.

