Guvernul a adoptat în ședința de joi Ordonanța de urgență cre privește suspendarea plății ratelor la bancă pentru o perioadă de până la nouă luni, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a explicat, la finalul ședinței de Guvern, că pot beneficia de această facilitate persoanele fizice și juridice care nu au restanțe, cererile putând fi depuse până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României.

”Cine sunt cei care pot să beneficieze de această ordonanță: persoane fizice sau juridice. Aici includem pe toată lumea, cei care au calitatea de împrumutat în contractele de credit. Deci toți cei care sunt persoane fizice și persoane juridice care au calitatea de împrumutat.

Pe ce perioadă se pot suspenda ratele. Se supendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mult de 31.12.2020. (...) Am făcut acest lucru pentru că s-ar putea să fie persoane sau companii care doresc să suspende doar pentru o lună sau două luni. Am oferit această flexiblitate.

Cine poate să acceseze această facilitate. Măsura de suspendare a plății se acordă doar debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă provocată de pandemia de COVID-19.

Până când se pot face aceste cereri. Cel mai târziu până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României”, a declarat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.