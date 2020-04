Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru amânarea plății ratelor. Cîțu: O măsură care îi susține pe clienții băncilor și permite sistemului financiar bancar să funcționeze (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat vineri că au fost aprobate normele de aplicare ale ordonanței de urgență care prevede amânarea plății ratelor cu până la nouă luni pentru persoanele afectate de criza generată de pandemia de coronavirus.

”Au fost aprobate și normele de aplicare pentru cea mai curajoasă măsură din UE care vine în sprijinul celor care au rate la bancă.

Este o măsură care îi susține pe clienții băncilor pe perioada de până la 9 luni și în același timp permite sistemului financiar bancar să funcționeze.

După publicarea normelor în Monitorul Oficial persoanele fizice și juridice care au suferit de pe urmă crizei COVID-19 pot să trimită cererile către bănci”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, analistul economic Adrian Bența a precizat că persoanele ale căror venituri sunt afectate în această perioadă au nevoie de suspendarea plății ratelor la bancă, dar a subliniat că cei care îi pot achita datoriile trebuie să o facă.

”Aș pleca de la niște cifre care sunt uimitor de dureroase. Pe 1 aprilie erau suspendate nu mai puțin de un milion de contracte de muncă dintre care aproximativ 150.000 sunt încetate total. Prin urmare, aceste persoane la care munca s-a întrerupt, la care veniturile din salarii nu mai vin sau sunt foarte reduse au nevoie de un astfel de ajutor.

Știm că două milioane de oameni munceau pe salariul minim în România. Am întrebat cam câți bani în mână înseamnă indemnizația dată de Guvern pentru șomajul tehnic, când lucrezi pe salariul minim pe economie. Este nici mai mult, nici mai puțin de 978 de lei și asta proporțional cu zilele lucrate din martie. Aceste persoane chiar au nevoie de suspendarea ratelor la bancă până când se va relua activitatea economică, până când aceste persoane vor avea același nivel de venituri.

Să nu intrăm în zona cealaltă. Nu mai puțin de 220 de miliarde de lei sunt depozitele bancare ale populației. Prin urmare, sunt categorii de oameni care au bani. Acele categorii de oameni care au bani și la care salariul nu a fost afectat trebuie să își plătească datoriile.

Deci pentru majoritatea persoanelor care sunt afectate de această criză financiară este bună o astfel de măsură, dar cei care pot să își plătească datoriile trebuie să și le plătească la timp”, a subliniat Adrian Bența.

Întrebat ce se va întâmpla în momentul în care aceste măsuri vor fi ridicate și românii vor trebui să-și achite ratele restante, analistul economic a răspuns: ”Pentru creditele obișnuite, pe perioada de suspendare a dobânzilor, a plății ratelor, se calculează în continuare dobândă. Acea dobândă se adaugă la împrumut și, prin urmare, vom plăti în continuare dobânzi și rate la cele care au fost calculate. Expresia dobândă la dobândă este absolut corectă și, din punctul meu de vedere, este conform ordonanțelor în vigoare. Fac excepție creditele ipotecare, unde nu se mai calculează ulterior dobândă la dobândă, ci doar se plătesc pe 60 de luni.

Din punctul mei de vedere, această măsură nu este foarte convenabilă pentru că nu înseamnă o suspendare a plății ratelor, ci înseamnă doar un fel de amnistie pe o anumită perioadă de timp și vom plăti dobândă la dobândă, ceea ce nu știu dacă este corect din punct de vedere al vieții de zi cu zi. Poți să o justifici din punct de vedere economic, dar nu știu dacă este neapărat normal”.

Amintim că ministrul Finanțelor, a prezentat luni, la finalul ședinței de guvern, ultima formă a Ordonanței de Urgență privind suspedarea plății ratelor.

Astfel, clienții au posibilitatea suspendării ratelor bancare până la nouă luni lși pot depune cererile în acest sens în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență. De aceastăă facilitate pot beneficia și cei care își achită restanțele până în momentul în care depun solicitarea de amânare a plății ratelor.

Totodată, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a explicat, joi, pentru B1 TV, procedura pe care firmele afectate de criza COVID-19 trebuie să o urmeze, astfel încât angajații lor să beneficieze de șomajul tehnic.

