Guvernul a aprobat rectificarea bugetară (VIDEO)

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri proiectul de Ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară. Potrivit acestuia, cei mai mulți bani vor fi alăcați către Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății.

”Rectificarea bugetară pentru anul 2020 crește alăcările bugetare în zona de sănătate, muncă, finanțe, ordine și siguranță opublică și lucrări publice. Sunt avute în vedere, în principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finanțarea măsurilor de sprijin economic adoptate de Guvern în ultima perioadă, respectiv finanțarea schemei de garantare pentru credite pentru capital de lucru și credite pentru investiții destinate întreprinderilor mici și mijlocii prin Fondul național de garantare și credietare a IMM-urilor. Finanțarea acestei scheme urcă de la 5 miliarde la 15 miliarde de lei. În cadrul acestei scheme, IMM-urile pot beneficia de credite cu dobândă zero și comisioane de administrare zero până la sfârșitul acestui an”, a declarat șeful cancelariei premierului, Ionel Dancă.

Știre în curs de actualizare

