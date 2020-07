Ministrul Muncii, Violeta Alexadru, a anunțat miercuri, în debutul ședinței de Guvern, calendarul propus pentru creșterea alocațiilor pentru copii. Astfel, de la 1 septembrie, alocațiile ar urma să fie majorate cu 20%.

”Proiectul Ordonanței de Urgență prevede, în mod expres, dublarea alocațiilor pentru copii în cuantumul prevăzut de noua lege: 300 de lei pentru copiii între 2 și 18 ani, respectiv 600 de lei pentru cei 0 și 2 ani și pentru copiii cu dizabilități, de la 0 la 18 ani. Calendarul pe care vi-l propun ar fi următorul: o creștere de 20% de la 1 septembrie anul acesta. Următoarele creșteri să fie făcure etapizat, de două ori pe an: la 1 ianuarie 2021 și 1 iulie cu câte 20% și, la fel, în 2022”, a declarat Violeta Alexandru.

”Deci, practic, alocația dublată va fi la data de 1 iulie 2022. Am văzut prognozele și putem avea resurse pe ritmul creștere al alocațiilor”, a precizat, la rândul său, premierul Ludovic Orban.

