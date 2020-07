Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, în Ședința de Guvern, că astăzi vor adopta acte normative care vizează mai multe domenii de activitate. În acest context, Guvernul a lansat programe de 200 milioane de euro.

Ludovic Orban a menționat că ”astăzi trebuie să adoptăm actele normative care vizează mai multe domenii de activitatea”.

Astfel că, primul ministru a spus că, printre altele, în Ședința de Gubern de vineri se va discuta despre OUG pentru programul de Extindere al rețelelor de gaze, iar ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a menționat că acesta are toate avizele necesare.

„Trebuie să adoptăm ordonanţa de urgenţă privitoare la miliardul de euro disponibilizat ca urmare a creşterii flexibilităţii în cadrul programelor finanţate din fonduri europene: 550 de milioane de euro granturi pentru investiţii, 350 de milioane de euro granturi pentru repornirea activităţii şi microgranturile de 2.000 de euro pentru microîntreprinderi”, a mai precizat Ludovic Orban.

De asemenea, premierul a spus că se va discuta și despre programul flexibil.

„Ordonanţa de Urgenţă include un pachet de măsuri privind activitatea sezonierilor, pentru cei cu contracte de muncă determinată şi pentru cei cu muncă flexibilă, prin intermediul angajatorilor. Aşteptăm avizul Consiliului Economic şi Social. Propune introducerea pe ordinea suplimentară de zi”, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

În acest context, Orban a precizat că se va intruduce și se va adopta.

Premierul a mai spus că se va discuta și ”Programul de granturi din cadrul Programului Operațional Regional, măsura 2122, e vorba de granturile de investiții pentru microîntreprinderi, cu o supracontractare cu o valoare de 247 de milioane de euro, granturi între 50 de mii și 200 de mii de euro. Granturile de investiții pentru IMM-uri, cu valoare între 200 de mii de euro și un milion de euro, cu o supracontractare de 450 de milioane de euro, și granturile pentru investiții mari între un milion jumate de euro și 6 milioane, cu o finanțare de 550 milioane de euro”.

Totodată, Guvernul a pregătit și Hotărârea de Guvern pentru Programul de granturi pentru anteprenoriatul în mediul rural cu finanțare de 200 de milioane de euro.

