Guvernul discută despre prelungirea valabilității voucherelor de vacanță care ar urma să expire în luna mai (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că Executivul ia în calcul prelugirea valabilității voucherelor de vacanță care ar urma să expire în luna mai. O propunere în acest sens a fost făcută de ministrul Economiei, Virgil Popescu, în contextul în care activitatea turistică este, practic, blocată din cauza pandmiei de coronavirus.

”Noi dăm acest semnal către angajaţi şi către industria turistică, prelungim valabilitatea voucherelor, în speranţa că vom reveni la normal şi că sezonul estival va putea să permită repornirea turismului”, a declarat Ludovic Orban.

”Perioada de valabilitate expiră în mai şi ni s-a părut normal să venim cu o prelungire, până în mai 2021, ca să poată fi reluată această activitate de turism”, a spus Virgil Popescu.

În replică, șeful executivului a precizat că se va discuta despre perioada cu care se va prelugi valabilitatea tichetelor de vacanță.

