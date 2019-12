Grupul austriac Holzindustrie Schweighofer se rebranduiește. Compania se va numi HS Timber Group.

Schimbarea numelui și relansarea brandului reflectă internaționalizarea Grupului.

Astfel, unitățile de producție vor opera sub numele de HS Timber Productions și HS Baco Panels.

În plus, fabricile Grupului – cele trei fabrici de cherestea (Sebeș, Rădăuți, Reci) și fabrica de panouri din lemn masiv din România (Siret), împreună cu fabrica de cherestea din Germania (Kodersdorf) – vor funcționa sub numele de HS Timber Productions. Fabrica de panel din România (Comănești) va funcționa sub numele de HS Baco Panels.

Structura managerială, a acționariatului, independența și structura organizațională a Grupului rămâne neschimbate.