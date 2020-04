IMM Invest este primul program dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din România, care nu funcționează după principiul „primul venit, primul servit”, a afirmat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



„De astăzi dimineață, începând cu orele 9 și până în prezent, avem un număr de 19.328 de întreprinderi mici și mijlocii care au accesat acest site. Din punctul nostru de vedere, și cred că tuturor, este cel mai mare program pentru IMM-uri, de la Revoluție încoace. Este prima schemă aprobată de către Comisia Europeană în condiții de subvenționare a dobânzii. Cred că acesta este meritul, în primul rând, al Guvernului Orban, al premierului Ludovic Orban și al ministrului de Finanțe, Florin Cîțu. Este un program prin care noi încercăm să repornim economia. De ce spun acest lucru? Ca buget, ca o magnitudine a cifrei, este 15 miliarde plafonul de garantare, la care se adaugă un 10% - noi am pus o medie de 15% - practic ce vine din partea băncilor. Deci, practic, va fi o injecție de capital în economia reală, de aproximativ 20 de miliarde, bani din credite”, a declarat Dumitru Nancu.

