Împreună pentru Albania! Camera de Comerț și Industrie a României se alătură campaniei de solidaritate cu statul albanez, grav afectat în urma seriilor de cutremure de la sfârșitul lunii noiembrie (VIDEO)

Împreună pentru Albania! Camera de Comerț și Industrie a României se alătură campaniei de solidaritate cu statul albanez, grav afectat în urma seriilor de cutremure de la sfârșitul lunii noiembrie a.c., și face un apel către întreg mediul de afaceri din România de a se implica prin donarea de ajutoare materiale sau bănești, atât de necesare reconstrucției Albaniei.

România a fost printre primele țări care s-a implicat în sprijinirea Albaniei imediat după cutremurul din 28 noiembrie, oferind atât suport tehnic, prin deplasarea unei echipe formată 54 de pompieri, instruiți pentru căutare și salvare, cât și sprijin umanitar, un număr de două aeronave militare, încărcate cu bunuri de strictă necesitate (corturi, saci de dormit, paturi, pături, saltele și cearșafuri), decolând pe data de 1 Decembrie către Tirana.

Camera de Comerț și Industrie a României, cu ajutorul Ambasadei Albaniei la București, pune la dispoziția mediului de afaceri portalul online, creat de către guvernul albanez, prin care se pot face donații financiare sau materiale într-un mod foarte simplu si eficient.

Portalul online, care poate fi accesat la adresa: https://e-albania.al/donate/, oferă posibilitatea antreprenorilor români de a dona atât sume de bani, cât și produse alimentare, haine sau jucării pentru copii sau de a adopta una dintre familiile albaneze afectate de cutremur.

