Încep lucrările la conducta submarină de gaze din Marea Neagră: Capacitatea de producţie estimată va fi de un miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României

Guvernul României anunță că Black Sea Oil and Gas începe joi lucrările la conducta submarină din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia – MGD.

Black Sea Oil and Gas a început lucrările la conducta de gaze d ela Marea Neagră

Lucrările vor consta în săparea unei sonde de producție pe zăcământul Doina şi patru pe zăcământul Ana şi realizarea unui ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina.

O conductă de 18 kilometri va conecta ansamblul la platforma de producţie monitorizată şi operată de la ţărm, amplasată pe zăcământul Ana.

O conductă submarină de 126 kilometri va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, până la noua staţie de tratare a gazelor din comuna Corbu, judeţul Constanţa.

Capacitatea de producţie estimată va fi de un miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul National de Transport al Gazelor Naturale operat de SNTGN Transgaz SA.

În luna februarie a anului trecut, Black Sea Oil & Gas a anunţat că a luat decizia finală de investiţie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), localizat în zona românească a Mării Negre, unde va investi 400 de milioane de dolari.

Black Sea Oil & Gas SRL, deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este o companie independentă de petrol şi gaze cu sediul în România, care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale.

În prezent, portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, în care BSOG deţine o participaţie de 65% şi calitatea de operator.

În acest proiect mai sunt implicaţi Petrom Ventures, un fond privat de investiţii, care deţine 20%, precum şi Gas Plus (15%), care este al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale din Italia.

Black Sea Oil and Gas (BSOG) a atras atenția privind instabilitatea legislativă

În anul 2019, Black Sea Oil and Gas (BSOG) a atras atenția prin vocea directorului general Mark Beacom privind instabilitatea legislativă și grupul de politicieni care se opun investiții.

Acesta a arătat că dacă compania ar fi știut de dinainte de OUG 114 sau de legea offshore, atunci probabil nu ar mai fi ales să investească în România.

"Am avut legea offshore cu suplimentarea taxelor și ordonanța de urgență 114 care au fost provocări uriașe pentru a convinge acționarii să continue cu acest proiect. Pot să spun sincer că dacă am fi știut despre aceste inițiative înainte de începutul investițiilor probabil nu am fi continuat în România. Decizia de a continua a fost văzută foarte multă ezitare. Viziunea noastră este că va fi ok dacă ordonanța 114 nu va rămâne, iar suplimentarea taxelor va fi schimbată. Cel puțin acest lucru am promis acționarilor".