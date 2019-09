INCREDIBIL la ce suntem pe PRIMUL LOC în Europa! EUROSTAT tocmai a făcut anunțul

Surpriză, vineri la anunțarea datelor EUROSTAT privind raportarea prețurilor românești la piața europeană.

Preţurile la băuturile alcoolice în România sunt cele mai mici din U E, fiind cu 26,4% sub medie, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Altfel spus suntem pe primul loc în topul celor mai ieftine băuturi alcoolice.

Conform acestor date, în rândul statelor membre UE, în anul 2018, preţul băuturilor alcoolice (băuturi spirtoase, vin şi bere) era cel mai mare în Finlanda (82% peste media din UE), Irlanda (77% peste medie) şi Suedia (52% peste medie), iar cel mai mic în România (26,4% sub media din UE), Bulgaria (26% sub medie) şi Ungaria (23% sub medie).