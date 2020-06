INS: Rata inflației a scăzut, prețurile au crescut. 3 din 10 români au salariul mai mic (VIDEO)

După epidemia de cornavirus avem o altă problemă. Fructele, făina sau fasolea s-au scumpit în ultima lună. Asta chiar dacă rata anuală a inflației a scăzut la 2,3% în mai, comparativ cu 2,7% cât era în aprilie, arată datele Institutului Național de Statistică. Acest lucru vine la pachet cu scăderea salariului mediu net. Acelaşi studiu arată că 3 din 10 români au pierdut în medie 800 de lei din venit, în luna aprilie.

Gheorghe Ialomiţianu, fost ministru de Finanţe, a declarat pentru B1 TV spune că prețurile s-au redus în mai față de aprilie anul acesta, dar sunt mult mai mari față de luna decembrie a anului trecut. Totodată, el arată că ritmul de scădere a prețurilor fost mult mai mic decât de ritmul de scădere a veniturilor populației.

“Într-un sondaj se arată că 67 % dintre români au sărăcit în perioada de criză. Prețurile nu vor scădea pentru că este vorba și despre cheltuieli în plus. Producătorii și cei care vând produsele fac cheltuieli în plus din cauza măsurilor impuse de Guvern prind respectarea condițiilor legate de epidemia de coronavirus. Atunci este greu să credem că prețurile vor scădea foarte mult. Prețurile se vor menține la acest nivel, iar marea majoritate a românilor vor cumpăra din ce în ce mai puțin”, spune Ialomițianu.

Din acest motiv se impunea indexarea pensiilor din martie cu 10-15%, ca să acopere această creștere, adaugă fostul ministru de Finanțe.

“Sunt principalele produse pe care le cumpără românii. Sunt creșteri la fructe, legume, carne. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar aici Guvernul trebuie să stimuleze crearea de locuri de muncă bine plătite, iar la pensionari ar trebui o indexare. Să nu mai așteptăm 1 septembrie”, a afirmat Gheorghe Ialomiţianu.

Potrivit informațiilor conform cărora creșterea pensiilor ar duce la un dezechilibru și mai mare, fosul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, a spus că, dacă întradevăr mergem pe creșterea veniturilor populației fără să se investească în producția internă, în agricultură, în industria alimentară, e o problemă.

“Trebuie să trecem de la consum stimulat de importuri la un consum bazat pe producția internă. Trebuie să fie o corelare între cerere și ofertă. Guvernul poate să intervină să sprijine producția internă”, explică acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.