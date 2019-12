Rata inflaţiei a urcat la 3,77% în noiembrie. Prețuri în creștere la alimente (VIDEO)

Situația economică este îngrijorătoare și din perspectiva Institutului Național de Statistică.

Rata anuală a inflaţiei a crescut în noiembrie până la 3,77%, în condiţiile în care alimentele s-au scumpit cu 4,9% în ultimul an, informează B1 TV.

Astfel, față de decembrie 2018, prețurile au crescut semnificativ la legume și fructe, carne, combustibil și tigări.

Evoluția inflației reprezintă o accelerare a creșterii prețurilor de consum față de octombrie, când inflația a revenit în ținta BNR de 2,5%

Agenţia de rating americană 'Standard and Poor's' a revizuit, marţi, de la stabil la negativ, rating-ul de ţară al României din cauza cheltuielilor prea mari ale Guvernului Dăncilă.

"Cheltuielile mari ale guvernului anterior au forţat conducerea actuală a României să-s revizuiască ţintele fiscale pentru 2019 şi 2020, pe fondul unei încetiniri a economiei", se arăta într-un comunicat de presă al 'Standard and Poor's'. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.