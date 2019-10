EXCLUSIV ONLINE // Black Sea Oil and Gas (BSOG), singura companie din România care a adoptat o decizie finală de a investi în Marea Neagră, a atras atenția prin vocea directorului general Mark Beacom privind instabilitatea legislativă și grupul de politicieni care se opun investiții.

Într-un discurs susținut la un forum pe energie, acesta a arătat că dacă compania ar fi știut de dinainte de OUG 114 sau de legea offshore, atunci probabil nu ar mai fi ales să investească în România.

"Am avut legea offshore cu suplimentarea taxelor și ordonanța de urgență 114 care au fost provocări uriașe pentru a convinge acționarii să continue cu acest proiect. Pot să spun sincer că dacă am fi știut despre aceste inițiative înainte de începutul investițiilor probabil nu am fi continuat în România. Decizia de a continua a fost văzută foarte multă ezitare. Viziunea noastră este că va fi ok dacă ordonanța 114 nu va rămâne, iar suplimentarea taxelor va fi schimbată. Cel puțin acest lucru am promis acționarilor.

Îngrijorarea mai mare este că va mai fi o nouă ordonanță de urgență care va veni ca un blocaj sau o nouă suplimentare de taxe ori alte amendamente privind reglementarea. Sunt cele despre care nu știm nimic care ne cauzează mai multe îngrijorări.", a arătat Mark Beacom în cadrul Energy Forum organizat de Profit.

Acesta a condamnat și mentalitatea de pe scena politică conform căreia investitorii străini au interese ascunse negative.

"Dacă vă uitați la statele care au primit cele mai multe investiții străine, acestea sunt cele mai dezvoltate state din lume. Fără investiții străine, Silicon Valley n-ar fi existat”, arată CEO-ul BSOG, care a precizat că este nevoie de o schimbare radicală de perspectivă.

“Dacă ați muta resursele din Marea Neagră în Ungaria, le-ar exploata imediat, la fel Germania sau Canada. În Nigeria sunt probleme. România vrea să fie comparată cu Norvegia sau cu Nigeria?”, s-a întrebat retoric Beacom.