Ion Sterian își dorește un nou mandat la conducerea Transgaz: Se așteaptă o decizie privind reînnoirea mandatelor a 4 membri ai Consiliului de Administrație al companiei

Administratorul executiv și directorul general al Transgaz, Ion Sterian, își dorește să conducă în continuare compania. Aflat în fruntea Transgaz din 2013, Sterian vrea un nou mandat de administrator, al treilea consecutiv. Astfel, se cere aprobarea acționarilor și pentru reînnoirea mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administrație, informează investenergy.ro. În cadrul Transgaz statul are majoritatea, fiind reprezentat prin Ministerul Economiei și Secretariatul General al Guvernului.

Ion Sterian vrea al treilea mandat consecutiv la șefia Transgaz

Ion Sterian a fost președinte al CA Transgaz în perioada 2013 – 2017, ulterior, mandatul său fiind reînnoit până în luna aprilie a acestui an.

Pentru începerea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai companiei, Secretariatul General al Guvernului cere convocarea AGOA la Transgaz, în data de 23/24 aprilie.

Acționarii Transgaz trebuie să decidă dacă aprobă cererile de reînnoire pentru o perioadă de patru ani a mandatelor a patru membri în funcție ai Consiliului de Administrație, care expiră pe 29 aprilie. Este vorba despre Sterian Ion, Minea Nicolae, Văduva Petru Ion și Iliescu Bogdan George.

În raportul său de activitate, Ion Sterian susține că Transgaz este una dintre companiile naționale în care modelul de guvernanță corporativă funcționează cu succes. Printre performanțele mangeriale menționate în raport se numără: finalizarea proiectului BRUA faza 1 la termenul asumat, cu o economie de 11% față de valoarea bugetată; finalizarea gazoductului Ungheni-Chișinău cu o lună mai devreme decât era prevăzut în contractul de privatizare a Vestmoldtransgaz; realizarea și punerea în funcțiune a circa 60 de obiective investiționale în valoare de 2,3 miliarde lei; elaborarea și asumarea unui plan de dezvoltare a SNT pe următorii 10 ani; reducerea cu 45,6% a consumului tehnologic din SNT.

Cine sunt cei patru membri ai CA Transgaz pentru care se cere reînnoirea mandatului

Înainte de a ajunge la șefia Transgaz, Ion Sterian a fost director de zonă la S.C. Petrotrans S.A. Ploiești (1992-2004), director executiv direcția tehnică la Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Brăila (2005 – 2006), a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat și a fost subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării Teritoriale și Turismului.

Petru Ion Văduva are un Master în Administrarea Afacerilor la Universitatea Yale din SUA și un Master în Biochimie la Universitatea Columbia. De-a lungul timpului, a lucrat ca analist financiar la JP Morgan, în New York, și a fost Director Analiză Instituţii Financiare America Latină, la Bear Stearns, tot în New York. De asemenea, a lucrat în companii precum Renaissance Capital, în Rusia, SEB Investment Management, în Marea Britanie, sau Uralsib Moscova, în Rusia.

Nicolae Minea a lucrat în mediul privat, conducând mai multe firme din județul Sibiu, iar în perioada 2014 – 2016 a fost președinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

Bogdan George Iliescu a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul BRD.