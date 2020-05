Ionel Dancă, despre banii pe care ar urma să-i primească România în baza Panul de relansare economică al Comisiei Europene: Este o resursă importantă. Planul de investiții este în pregătire la nivelul Guvernului (VIDEO)

Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, a vorbit miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, despre Panul de relansare economică, în valoare de 750 de miliarde de euro, propus de Comisia Europeană, ca răspuns la criza provocată de pandemia de coronavirus. Conform planului anunțat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, România ar urma să beneficieze de 33 de miliarde de euro, sub formă de granturi și credite. Este vorba despre o resursă importantă, spune Ionel Dancă, precizând și că Executivul pregătește un plan de investiții în acest sens.

Șeful Cancelariei premierului: Răspunsul din partea Comisiei Europene reflectă negocierile pe care le-am avut în toată această perioadă

”Astăzi am avut un răspuns de la Comisia Europeană. Este un răspuns negociat intens, este o soluție agreată la nivelul Uniunii Europene, deocamdată prezentată de președintele Comisiei Europene. Acest răspuns reflectă negocierile pe care le-am avut în toată această perioadă cu președintele Klaus Iohannis, la nivelul Consiliului European, cu miniștri noștri la nivelul reuniunilor din Consiliul Uniunii Europene, cu parlamentarii noștri din Parlamentul European, care au negociat pentru aceste măsuri. Este o alocare bugetară importantă pentru România. Trebuie să folosim această resursă în următorii ani pentru a putea aduce România acolo unde ne dorim cu toți din punctul de vedere al nivelului de bunăstare. Este o resursă importantă. Urmează ca aceasta să fie validată de către statele membre și sperăm ca la finalul consultărilor și procedurilor de validare să putem beneficia de aceste resurse. În acest moment, planul nostru de investiții se bazează, într-o mare măsură, pe resursele bugetare de la nivelul Comisiei Europene.

Urmează ca acest plan să fie ratificat la nivelul Consiliului European, unde suntem convinși că România are o poziție privilegiată, atât prin influența pe care o are președintele Klaus Iohannis, cât și prin forța pe care o are Guvernul României, dat fiind faptul că face parte din cea mai importantă familie politică europeană, astfel încât să ne maximizăm aceste avantaje și aceste resurse să fie disponibile în cursul acestui an, începând, cel mai probabil din toamnă.

Planul de investiții este în pregătire la nivelul Guvernului, pentru accesarea acestor fonduri. Este un plan de investiții pe următorii cinci ani, care va fi prezentat în perioada următoare. Face referire la nevoile de dotare a sistemului medical românesc, până la infrastructura rutieră, feroviară și toate celelalte obiective de investiții”, a explicat Ionel Dancă.

România ar urma să primească 33 de miliarde de euro, conform Planului de relansare economică

România este astfel a șaptea țară din Uniunea Europeană din punctul de vedere al alocării acestor fonduri pentru redresarea economică.

Dacă planul propus de Comisia Europeană va fi aprobat de Parlamentul European, de Consiliu și de cele 27 de state membre, România ar urma să primească 19.6 miliarde de euro sub formă de granturi și 13,4 miliarde de euro - credite. Finanțările se vor face pe bază de proiecte, iar sumele sunt alocate ținând cont de niște criterii fixate de Comisia Europeană, în funcșie de cât de mult a fost afectat ficare stat membru de pandemia de coronavirus.

Astfel, Italia și Spania, țările europene care au avut cel mai mult de suferit, până acum, din cauza COVID-19, ar urma să primească, 153, respectiv 149 de miliarde de euro. Germania ar beneficia de 185 de miliarde de euro, în timp ce Franța ar primi 130 de miliarde.