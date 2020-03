Ionel Dancă, șeful cancelariei premierului Ludovic Orban, a comentat, în direct la B1TV, declarațiile Ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, referitoare la ultima formă a Ordonanței de Urgență privind suspedarea, pentru 9 luni, a ratelor bancare în cazul persoanelor fizice și juridice afectate de epidemia de coronavirus.

„Dobânda zero la dobândă se referă la persoanele fizice car eau credite ipotecare, care în situația în care intră în dificultte de plată, pot solicita amânarea plății ratelor bancare pe o perioadă de până la 9 luni, perioadă în care această dobândă se acumulează în continuare, dar ea va fi evidențiată separat în cazul creditului pentru aceste persoane și va fi eșalonată pe o perioadă de 60 de luni, plătită separat, nu se va mai adăuga la creditul existent”, a declarat Ionel Dancă în cadrul emisiunii „Dosar de politician”.

„Facilitatea intră in vigoare de la momentul solicitării – dacă solicitarea este de suspendare a obligației de plată a ratelor bancare, nu mai curge obligația de plată a ratelor bancare da ă solicitarea este aprobată”, a concluzionat acesta.

Amintim declarațiile ministrului Florin Cîțu:

„A trebuit să aducem clarificări, pentru că am văzut discuții în spațiul public.

În ceea ce privește creditele ipotecare pentru persoanele fizice: acolo statul garantează 100% dobânda pe o perioadă de cinci ani. Dar, pentru că au apărut discuții, am vrut să fie clar modul în care se face acest lucru. Am spus că dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. Ce am introdus nou? La această creanță dobânda este 0%, iar plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Deci dobânda e 0 la această creanță!

Am văzut și discuții despre perioada în care oamenii pot să ceară această suspendare a ratelor până la 9 luni. Ordonanța a fost trimisă spre publicare (în Monitorul Oficial) în această seară. Ea oferă clienților posibilitatea de a suspenda ratele până la 9 luni.

Cererile se pot depune cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG. Deci cetățenii au 45 de zile de la intrare în vigoare a Ordonanței să depună cererile.

Încă o clarificare. Inițial se spunea că facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență. Am adăugat: sau debitorii au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării. Cei care își plătesc restanțele până depun solicitarea pot beneficia de facilitate.

Vrem cât mai mulți români să beneficieze de această facilitate”.