Ionuț Dumitru: Sunt industrii întregi care abia supraviețuiesc / Trăim azi cu 30% din ce consumăm pe îndatorare / Nu suntem în stare să colectăm taxele / Recuperarea economică va fi de durată (VIDEO)

Economistul Ionuț Dumitru, fost șef al Consiliului Fiscal, a declarat luni, pentru B1 TV, că economia României depinde foarte mult de cea europeană. Prin urmare, dacă europenii își vor reveni, acest lucru va avea efecte pozitive și asupra noastră. Totuși, specialiștii anticipează că recuperarea economiei românești va fi un proces de lungă durată: abia în 2022 vom reuși să fim la nivelul la care eram în 2019. Dumitru a mai precizat că nu se poate pune problema creșterii taxelor și a impozitelor, în condițiile în care statul român nu e în stare să le colecteze pe acestea nici la nivelul de acum. În consecință, economisul insistă că statul trebuie să-și îmbunătățească mecanismele de colectare a taxelor. Ionuț Dumitru a mai afirmat că o eventuală decizie de creștere a salariului minim trebuie extrem de bine gândită, mai ales că, din cauza crizei coronavirusului, multe industrii și așa abia se chinuie să supraviețuiască.

Economistul Ionuț Dumitru a mai explicat, pentru B1 TV, că o eventuală decizie de creștere a salariului minim trebuie extrem de bine gândită deoarece măsura va fi suportată mai ales de firme, nu de sectorul public. Or deja, în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus, sunt industrii care abia se chinuie să supraviețuiască.

„Partea bună e că el se leagă de niște indicatori economici concreți, de productivitate, de creșterea inflației. Asta cred că e un pas înainte, în sensul că nu mai avem decizii discreționare, nebazate pe vreun fundament economic. Faptul că se dorește legarea salariului minim de evoluția economică cred că e un lucru bun. Cât despre cuantumul creșterii, aici rămâne de văzut.

Sigur, decizia trebuie analizată cu mare atenție. E nevoie de creșterea salariului minim, dar după o anumită logică economică, adică trebuie găsită o formulă care să împace două deziderate: motivul social clar că salariul minim e destul de scăzut în România și al doilea e dezideratul de a nu periclita companiile, că discutăm de un impact de un impact major asupra companiilor private. În sectorul public, salariile minime nu sunt multe, sunt chiar foarte puține mai ales după creșterile foarte ample de salarii din sectorul public din ultimii ani. Salariul minim afectează mai degrabă mediul privat.

Aici e clar că, atât timp cât ai industrii întregi care abia supraviețuiesc în criza care ne aflăm, trebuie tratată cu mare atenție această măsură”, a explicat Dumitru.

