Ionuț Mișa, un apropiat al lui Radu Mazăre, revine în conducerea ANAF, după ce i-a încetat detașarea. Premierul Orban: „Ce se face, se desface foarte repede”

Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor și șef al Fiscului în guvernările PSD, revine la șefia Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, de unde fusese îndepărtat prin detașare la Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili, scrie HotNews.ro.



„Doar mi-a încetat detașarea de pe post. Practic m-am reîntors pe postul pe care sunt titular (din anul 2015) și de pe care am fost detașat pe 11.06.2019, post pe care l-am ocupat prin concurs după 16 ani în care am ocupat toate funcțiile publice (nu am sărit nici măcar una din treptele ierarhice) până la aceasta”, a declarat Ionuț Mișa pentru HotNews.ro.



Ionuț Mișa ceda șefia DGAMC în luna iunie, când Direcția era preluată de Laura-Nicoleta Nasta. El și-a început activitatea în cadrul Direcției Generale de Finanțe Publice Constanța, în funcția de șef al Serviciului de Îndrumare, Colectare Venituri.



Fostul ministru Eugen Teodorovici, actualmente numărul 2 în PSD, ceruse public demiterea lui Ionuț Mișa din fruntea Fiscului la începutul lui 2019. Postul lui avea să fie ocupat de Mihaela Triculescu, îndepărată și ea între timp de la conducerea ANAF.



Absolvent al Universităţii Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe Economice, Mişa şi-a început activitatea ca economist la firma Agroservice Constanţa, în 1998, iar, între 1999 şi 2001, a lucrat la Primăria Constanţa şi în a doua jumătate a anului 2001 la Autoritatea pentru Privatizarea Activelor Statului (APAPS)–Sucursala Regionala SEConstanţa. Din decembrie 2001, acesta a început să lucreze în cadrul Fiscului din Constanţa, avansând până la funcţia de şef al acestei administraţii, între aprilie 2009 şi februarie 2013, scrie HotNews. În toată această perioadă, cel mai mare oraș de la malul Mării era controlat de Radu Mazăre.



De altfel, funcția de director general al DGAMC era prima funcție pe care o ocupa în cadrul aparatului central al ANAF, mai exact în perioada 2013-2017. De la începutul anului 2017, când PSD preluase deja puterea, Mișa era numit secretar de stat responsabil de coordonarea următoarelor direcţii şi compartimente: Comisia Fiscală Centrală; Direcţia Generală Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale; Direcţia Generală Legislaţie Cod de Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile.



„Ce se face, se desface foarte repede. Dacă l-a numit (Mirela Călugăreanu, șefa ANAF n.r.), l-a numit cu delegare, că nu au apucat să organizeze concursuri", a afirmat premierul Orban, în direct pe B1 TV, când a auzit că Mișa revine la șefia Direcției Marilor Contribuabili.