Ionuț Negoiță nu regretă că a lăsat Dinamo pe mâna lui Pablo Cortacero. Investește 10 milioane de euro într-un proiect uriaș

Ionuț Negoiță, care a devenit cunoscut în România prin intermediul clubului de fotbal Dinamo București, se implică în afaceri bănoase. Împreună cu cu fratele său, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a cumpărat un teren de peste 10 hectare, al unei foste fabrici de țevi, la un preț de aproximativ 10 milioane de euro, informează Profit.ro.

Fostul patron de la Dinamo, împreună cu asociații din familia sa ar urma să construiască un ansamblu rezidențial cu circa 3.500 de apartamente. Tranzacția a fost realizată prin intermediul unei firme controlate a familiei, mai informează sursa citată.

Ionuț Negoiță face bani pe bandă rulantă din afacerile cu imobiliare

Blocurile de locuințe se vând ca pâinea caldă în București, iar zona în care frații Negoiță vor construi este plină dezvoltare. Din ce în ce mai mulți dezvoltatori imobiliari construiesc în zona Republica, Bd. Basarabia.

Înainte de 2008, frații Negoiță au vândut 3 ansambluri rezidențiale cu peste 3.000 de unități locative. În prezent, familia Negoiță este angrenată în dezvoltarea unui altor două proiecte imobiliare din Sectorul 3: unul cu 2.000 de apartamente și altul cu 2.500 de apartamente.

Averea familiei Negoiță este estimată la 102 milioane de euro, potrivit unui top realizat de Capital.

Dinamo, o pălărie prea mare pentru Ionuț Negoiță

Mare atenție! Dacă vezi acest obiect în cabina de probă sau în toaleta publică pleacă urgent de acolo. Ce este, de fapt

După ce a plecat de la Dinamo, Ionuț Negoiță, aspru contestat de fani și legendele clubului, a recunoscut faptul că formația din Ștefan cel Mare a fost o pălărie prea mare. De asemenea, acesta și-a luat angajamentul că nu va mai investi în fotbal.

„E o uşurare. A ţine un club de fotbal nu e o treabă uşoară. A ţine un club ca Dinamo… părerea mea e că e cel mai greu din România, că are foarte mulţi duşmani. A fost o provocare, am făcut cu sufletul ce am putut eu pentru Dinamo. Că n-am reuşit foarte multe la nivel de performanţă… asta este. Sper acum ca cine vine să investească în performanţă. Rămân fără discuţie suporter la lui Dinamo. Ajut cu ce pot, dar să mai investesc în fotbal, exclus.

Notoritate aveam mai puţină, dar mai calitativă înainte. Nu sunt neapărat adeptul cantităţii. A fost o experienţă, mi-am dat seama că nu sunt din lumea asta. Îi las pe alţii care se potrivesc mai bine. Mi-aş dori din tot sufletul ca Dinamo să facă performanţa pe care eu mi-am dorit-o şi n-am putut să o realizez. Mi s-au părut oameni serioşi. Acum, ştiţi cum e. Cred că au bani. Vedem cât sunt dispuşi să investească”, a declarat Ionuţ Negoiţă la Digi Sport.