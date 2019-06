Cum sunt alungați investitorii străini din România. Ionuț Simion (AmCham): 'Sună la Guvern și li se închide telefonul'

Guvernul României pare să alunge investitorii străini.

Ionuț Simion, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham), susține că anumiţi clienţi se plâng de faptul că sună la guvern în legătură cu proiecte de infrastructură şi se lovesc de refuzuri.

Potrivit unui studiu al AMCHAM, România trebuie să-şi îmbunătăţească substanţial profilul investiţional şi trebuie să se focuseze pe creşterea absorbţiei de fonduri europene, relatează Știrile B1 TV.

"Sunt clienţi care vin la noi şi ne spun: Domnule, am sunat la agenţia aia de 100 de ori. 'Hello, do you speak english?' Răspuns: No! Şi îi închide telefonul", este dialogul halucinant purtat de Investitorii străini care sună la Guvern pentru proiecte de infrastructură.

Dezvăluirea îi aparţine lui Ionuţ Simion. În acest context, el spune că anumiţi clienţi se plâng de faptul că sună la guvern în legătură cu proiecte de infrastructură şi se lovesc de răspunsuri negative.

Un studiu al AmCham a arătat că executivii companiilor membre sunt de părere că, pentru ca România să-şi îmbunătăţească substanţial profilul investiţional are nevoie de revizuirea calităţii cheltuielilor publice şi canalizarea acestora către investiţii, de creşterea absorbţiei fondurilor europene şi de investiţii în infrastructură.

"Până în anul 2016 nivelul cheltuielilor publice de investiţii depăşea 5% din PIB. După 2016 nivelul acestor investiţii a cazut sub 5%, apropiindu-se periculos de cota de 4%, care ne spune că efectul de angrenare în economie este scăzut şi va duce la o decelerare economică. Creşterea absorbţiei europene este una dintre cheile de stimulare a mediului investiţional din România, iar 51% dintre respondenţii studiului spun că este nevoie de investiţii în infrastructură, dar nu numai de transport, ci şi în sănătate, educaţie, tehnologie, etc.", a spus Ionuţ Simion, în cadrul evenimentului de prezentare al studiului, potrivit zf.ro.