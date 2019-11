Mugur Isărescu, despre viitorul monedei euro: "Prevăd o puternică dezbatere de idei şi nu numai de idei, care vor contura Europa"

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a arătat, marți, că vede pentru viitor dezbateri puternice în jurul aderării la moneda euro, dar acestea nu vor fi doar unele de idei, cât și unele de intere sau opinii care se vor contura în Europa.

"Prevăd, şi o spun în clar aici în faţa dumneavoastră, o puternică dezbatere de idei şi nu numai de idei, de interese, de opinii care vor contura Europa. Nu întâmplător această ieşire publică apare în contextul Brexitului. Nu întâmplător apare în contextul unei poziţii foarte clare a Rusiei legate de Uniunea Europeană. Şi avem nevoie de o asemenea voce (ca a lui Daniel Dăianu n.r.). Nu oricine poate să iasă din România şi să spună nu aveţi dreptate domnul Matolcsy ", a spus Mugur Isărescu, conform Agerpres.

Această luare de poziție vine după editorial publicat în cotidianul Financial Times de către guvernatorul Băncii Centrale a Ungariei (NBH), Gyorgy Matolcsy, material criticat și de academicianul Daniel Dăianu, dar, acum, și de Mugur Isărescu.

"Hai să ne gândim la un lucru petrecut recent. În urmă cu câteva zile, guvernatorul băncii Ungariei, într-un interviu sau luare de poziţie, nu oriunde, ci în Financial Times, a insistat că adoptarea, în general, trecerea la euro în Uniunea Europeană a fost o eroare strategică. Cuvintele sunt tari. Eroare strategică înseamnă eroare strategică. 20 de ani, susţine dânsul, Europa merge într-o direcţie greşită adoptând euro. Mai mult decât atât. Are şi o propunere. Să se rescrie Tratatul de la Maastricht şi să se dea posibilitatea ţărilor, cele care au adoptat euro, să poată să iasă liniştite de acolo. Un mesaj iarăşi foarte puternic. În România eu nu am auzit un politician ca să spun aşa, nu un economist care să aibă o asemenea poziţie. De la tribuna acestui înalt forum ştiinţific cultural al ţării, Academia Română, s-a lansat programul de adoptare a monedei euro de către România. Daniel Dăianu a fost între iniţiatori şi între cei care au lucrat pentru acest proiect. Poziţia noastră este clară, fermă, dar şi nuanţată, în acelaşi timp.

În acest raport nu spunem că trebuie să ne repezim imediat să intrăm în Zona Euro. S-a insistat, şi academicianul Daniel Dăianu a fost pe această poziţie că trebuie să intrăm pregătiţi, cu o întreagă dezvoltare de argumente", a declarat Mugur Isărescu.

În editorialul semnat în Financial Times, guvernatorul Băncii Centrale a Ungariei susținea că statele membre ale Uniunii Europene, atât cele din interiorul zonei euro cât şi cele din afara zonei unice, ar trebui să recunoască faptul că moneda euro a fost o "greşeală strategică". Ungaria nu este parte a zonei euro și nici nu are stabilită o dată țintă pentru trecerea la moneda europeană.