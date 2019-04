Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 104/2018 care vizează implementarea programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" pentru minori, potrivit gandul.info.



„Programul guvernamental «gROwth- Contul individual de economii Junior Centenar» are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub forma de depozit. Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este cetăţean român; nu a împlinit vârsta de 18 ani. Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, din partea reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia”, se arată în proiectul de lege.



Orice persoană care îndeplineşte condiţiile are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.



„În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune, de către reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane, oricând sume de bani în lei, prin virament, mandat poştal prin oficiile Poştei Române sau în numerar prin caseriile unităţilor Trezoreriei Statului”, se mai arată în sursa citată.



Minorii beneficiază de o primă de la stat de 600 de lei anual dacă în contul lor a fost depusă suma minimă de 1.200 lei în acel an.



„Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 le. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă”, potrivit actului normativ.



Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăţi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent.

Banii depuşi în cont vor beneficia de dobândă, chiar dacă nu se încadrează la suma minimă pentru a primi şi prima de la stat.



„Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărui nivl se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte, la scadenţa depozitului, când titularul contului împlineşt vârsta de 18 ani”, se arată în OUG.



Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia următoarelor situaţii: în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces ale acestuia, în cazul achiării cheltuielilor pentru suportul servciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psiho-neuro-motorie, în cazul decesului titularului contului, se mai arată în proiectul de lege.