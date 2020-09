Klaus Iohannis, despre creșterea pensiilor și alocațiilor: Atât s-a putut! N-ar fi existat banii nici dacă nu aveam epidemia. Nu se discută despre tăieri de salarii și pensii (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, în conferința de presă susținutăă miercuri, la Palatul Cotroceni, că atât majorarea pensiilor făcută de la 1 septembrie, cât și dublarea eșalonată a alocațiilor au fost făcute în limita permisă de buget în acets moment, în contextul crizei provocate de epidemia de coronavirus. Astfel, șeful statului a catalogat drept ”jalnică” încercarea PSD de a reintroduce în proiectul de rectificare bugetară creșterea pensiilor cu 40%.

”N-ar fi existat banii nici dacă nu aveam epidemia și criza economică. Acum că le avem e clar că bugetul s-a restrâns considerabil. Totuși, și eu, și premierul și ceilalți membri ai Guvernului au vrut o creștere de pensii. Atât s-a putut! E valabil și pentru eșalonarea dublării alocațiilor. Noi vrem, dar asta nu înseamnă că bugetul permite. Revin deci la ce am mai spus și e regretabil că PSD nu a înțeles nimic și continuă să lase unora impresia că se putea mai mult. Nu se putea mai mult și această încercare a PSD de a corecta în Parlament ceva ce nu se poate e pur și simplu jalnică, o abordare populistă electoralistă care nu le face cinste. Mai mult decât s-a decis acum prin rectificare bugetare nu se poate. Finanțele publice nu pot fi extinse. Nu am vrut pandemia, nu am vrut criza economică, dar trebuie să gestionăm finanțele astfel încât lucrurile să funcționeze și pe viitor. O abordare responsabilă e cea mai sănătoată pentru fiecare român”, a declarat Klaus Iohannis.

