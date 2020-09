Klaus Iohannis, despre o eventuală aplicare a majorării de pensie de anul viitor: Trebuie să ținem cont de constrângerile bugetare (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că trebuie țint cont de constrângerile bugetare pentru a putea fi majorată pensia și în anul 2021.

Președintele României a afirmat că susține orice creștere și a pensiei, și a salariilor, însă trebuie ținut cont de constrângerile bugetare. El a adăugat că, în prezent, tot ce s-a putut s-a realizat.

”Eu personal susțin cu mare entuziasm orice creștere și a pensiei, și a salariilor, și a bonsului pentru medici, și a bonsului pentru profesori, dar din păcate trebuie să ținem cont de constrângerile bugetare și aceste creșteri vor fi posibile în momentul în care bugetul țării va permite astfel de creșteri. În acest moment, tot ce s-a putut s-a realizat”, a spus Iohannis.

