Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, după discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri, referitoare la măsurile de relansare economică în condițiile pandemiei de coronavirus, că în perioada următoare atenția auatorităților se va axa pe redeschiderea graduală a sectoarelor economice afectate de restricțiile impuse în contextul stării de urgență.

”Am avut o întâlnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri, întrucât preocuparea noastră este repornirea economiei după această stare de urgență. Am discutat despre eforturile companiilor din România de a se adapta situației de criză pe care o traversăm, dar și despre cum vede mediul de afaceri reluarea activităților și relansarea economiei noastre. Antreprenorii au probleme reale provocate de epidemie și nu pot fi lăsați singuri, au nevoie de implicarea și sprijinul autorităților. (...) În perioada următoare, eforturile noastre se vor concentra pe redeschiderea graduală a sectoarelor economice care s-au aflat sub incidența restricțiilor”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele a subliniat, astfel, că urmează să fie luate toate măsurile necesare astfel încă reluarea activităților economice să se facă în condiții de siguranță pentru toți angajații. Asta pentru că pericolul reprezentat de coronavirus nu a trect, a atras atenția șeful statului.

”Din păcate, pericolul nu a trecut și nu există elemente care să ne arate că virusul va dispărea de la sine într-un orizont de timp apropiat. Din acest motiv, redeschiderea activității în sectorul restaurantelor, hotelurilor, turismului și a serviciilor se va realiza gradual, cu respectarea unor măsuri clare de protecție sanitară”, a spus președintele.

Klaus Iohannis a anunțat că după încheierea stării de urgență, la jumătatea lunii mai, va fi păstrată măsura privind acordarea șomajului tehnic, dar vor fi introduse și ”noi măsuri privind munca flexibilă, care să permită reluarea activității sectoarelor afectate direct sau indirect, cu obiectivul evident al păstrării locurilor de muncă”.

”De asemenea, vor continua să fie aplicate schemele de ajutor de stat, cum sunt cele destinate Întreprinderilor Mici și Mijlocii, dar vom avea în vedere scheme de sprijin și pentru companiile mari care au fost afectate de criză și al căror aport este esențial pentru relansarea economiei”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Fondurile europene nerambursabile, redirecționate către programele de sprijin pentru companii

În acest context, președintele a precizat că Executivul României a negociat cu Comisia Europeană ca fondurile europene nerambursabile disponibile în acest moment ”să poată fi redirecționate cu prioritate către programele de sprijin pentru companii și către proiectele mari de infrastructură de transport și de comunicații”.

Președintele a mai spus că unui dintre principalele obiective referitoare la relansarea economică este ”creșterea masivă a investițiilor publice în toate tipurile de infrastructură, de la cea energetică, la cea de transport și de sănătate”.

”Produsele românești de calitate reprezintă, la rândul lor, o resursă pe care o vom promova mult mai bine și vom susține investiții semnificative în sectoare economice de interes strategic, cum sunt agricultura și industria alimentară, securitatea energetică, dar și sanitară. De asemenea, modernizarea și digitalizarea administrației care, atenție, au început deja de acum, vor continua la fel de puternic”, a mai spus Klaus Iohannis.

Președintele a dat asigurări, la finalul declarației sale, că ”România va ieși cu bine din această criză”.

Ludovic Orban: Față de previziunile unor analiști privitor la căderea economică, lucrurile stau mai bine decât ne așteptam

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis vin la o zi după ce premierul Ludovic Orban a precizat că din punct de vedere economic, România se află într-o situație mai bună comparativ cu estimările făcute de specialiști la debutul crizei provocate de noul coronavirus.

”Am permis toate activitățile economice necesare pentru economie. Din acest motiv, față de previziunile unor analiști privitor la căderea economică, lucrurile stau mai bine decât ne așteptam. Ne-am uitat pe încasările la bugetul de stat. Scăderile sunt mai mici decât previziunile care au fost făcute. Acest lucru se datorează și măsurilor economice pe care le-am adoptat. Pe lângă susținerea investițiilor, am încercat să luăm măsuri prin care să asigurăm cât mai multe lichidități în companii”, a declarat Ludovic Orban într-o conferință susținută, luni seară, la Palatul Victoria.

Ministrul Finanțelor: Încasările sunt mai bune decât anul trecut, dar cheltuielile au crescut foarte mult

La rândul său, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat marți că încasările la buget sunt mai bune decât anul trecut, dar cheltuielile au crescut foarte mult.

În martie au fost venituri mai mici cu aproape 10 miliarde de lei, dar acele venituri am explicat că sunt măsuri pe care le-a luat acest Guvern. Am injectat mai mulți bani prin rambursarea TVA, amânări de impozite etc. Acele măsuri, plus măsurile pe care le-am luat pe domeniul fiscal, precum bonificațiile pentru plata impozitului pe profit pentru microîntreprinderi, întreprinderi mari, întreprinderi mici și mijlocii, și am depășit încasările anului trecut în aprilie 2020. Am încasat mai mult decât anul trecut. Asta nu înseamnă că situația e perfectă. Încasăm mai bine, avem rezultate, dar în același timp au crescut cheltuielile. Cheltuielile au crescut foarte mult, cheltuielile pentru sănătate în special.