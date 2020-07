Klaus Iohannis: Dublarea alocațiilor nu va fi posibilă de azi pe mâine. Această dublare poate deveni posibilă în etape. Pensiile vor crește (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat în conferința de presă susținută, miercuri, la Palatul Cotroceni, că alocațiile pentru copii și pensiile vor fi majorate cu un procent care poate fi suportat de buget în condițiile crizei provocate de pandemia de coronavirus. Șeful statului a avansat, la fel ca și reprezentanții Guvernului, posibilitatea de a se ajunge, în etape, la o dublare a alocațiilor. Această măsură nu poate fi luată, însă, peste noapte, așa cum nu este posibilă nici creșterea cu 40% a pensiilor, în acest moment, a subliniat Klaus Iohannis.

”Ne găsim într-o situație foarte complicată din punct de vedere epidemiologic, economic și electoral. Nu putem să facem abstracție de niciunul dintre acești factori. Ne dorim să creștem și alocațiile și pensiile. Economia românească se contractă, ca și celelalte economii, UE prevede pentru zona euro o contracție de 8%, ceea ce este foarte mult, a noastră o să fie mai mică. Totuși, veniturile la bugetul statului s-au diminuat semnificativ. Vom avea un deficit considerabil mai mare. Deja acum am depășit deficitul care fusese calculat pentru întregul an. În aceste condiții, în care ne luptăm să revigorăm economia, nu cred că se așteaptă cineva ca toate cheltuielile programate inițial să poată fi făcute. Nu sunt bani pentru toate. Am rugat Guvernul să găsească metodele cele mai bune pentru a veni cu propuneri pe majorări atât cât se poate în momentul acesta.

Dublarea alocațiilor nu va fi posibilă de azi pe mâine. Ne dorim ca această dublare să devină realitate și poate devine posibilă în etape. Primul pas, cu siguranță, va putea fi făcut destul de repede. Așteptăm ca Guvernul să vină cu un calcul și vom avea o creștere a alocațiilor”, a explicat Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a dat asigurări că și pensiile vor crește pentru că nu ar fi normal ca pensionarii să plătească integral costul contracției economice.

"Un lucru similar pot să spun și despre pensii. Este evident că o creștere de 40% nu este posibilă. Pe de altă parte, este rezonabil să ne gândim la o creștere a pensiilor. Justa măsură este importantă. Pensiile vor crește. Cât va fi această creștere, va calcula guvernul și va veni cu măsurile de rigoare", a mai spus Klaus Iohannis.

