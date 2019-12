Președintele Klaus Iohannis participă, luni dimineață, la ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL, unde a transmis un mesaj post-alegeri.

Înainte de a intra la ședința liberalilor, șeful statului a declarat că le-a cerut guvernanților să rezolve cât mai urgent problema bugetului pentru anul 2020.

”În prima fază am avut rugămintea să rezolvăm lucrul care este cel mai urgent, în speță bugetul pe 2020. După aceea ne putem gândi și la celelalte chestiuni care sunt foarte importante.

În paralel cu pregătirea bugetului este nevoie de pregătirea altor măsuri care sunt destul de urgente pentru sfârșitul acestui an”, a declarat Klaus Iohannis.

