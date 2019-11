KRUK Romania va ajuta sa economisiti, dar mai ales sa scapati de datorii

Uneori, cel mai greu lucru in economisirea banilor este inceputul. Trebuie sa dezvoltati o strategie simpla si realista, astfel incat sa puteti economisi atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Primul pas pentru a incepe sa economisiti este sa va dati seama cat cheltuiti! Daca sunteti o persoana cu o situatie financiara buna si fara datorii si doriti o mai eficienta administrare a veniturilor si cheltuielilor pe care le aveti, in acest caz este necesara utilizarea unor aplicatii online. Astfel, persoana care isi doreste eficienta financiara, poate folosi instrumentele gratuite de pe site-ul celor de la KRUK.

KRUK Romania este o societate de recuperare datorii prezenta in tara noastra de peste 12 ani, perioada in care numeroase persoane fizice au scapat de datoriile impovaratoare pe care le aveau.

Asa, persoana respectiva va putea economisi din propriile venituri nete anumite sume de bani, pentru achizitionarea unor bunuri pe care si le doreste. Principiul de la care se pleaca atunci cand se doreste economisirea din venitul net a unei sume suficient de mari pentru a putea fi utilizata in acest sens este acela al economisirii regulate.

Avand mereu in vedere tinta la care se doreste a se ajunge. A economisi de dragul economisirii nu va da aproape niciodata rezultatele asteptate. Doar daca o persoana isi stabileste clar un obiectiv chiar de la inceputul acestui demers de natura financiara, satisfactiile finale vor fi cele asteptate.

Timp si sfaturi

Este minunat ca pe site-ul celor de la KRUK Romania cei ce doresc pot sa utilizeze o aplicatie absolut gratuita, care ii va ajuta sa economiseasca bani.

Mai exact, pornindu-se de la venitul net pe care il obtine sau preconizeaza ca il va obtine, se introduce suma finala pe care utilizatorul vrea sa o economiseasca intr-un anumit interval de timp si poate afla pe loc cat trebuie sa puna deoparte zilnic/saptamanal/lunar pentru a o acumula usor si fara limitari majore de natura financiara.

Program de fidelizare

Profesionistii KRUK Romania s-au angajat intr-o grea misiune: aceea de a-si educa financiar clientii. Daca in cazul copiilor si adolescentilor acest demers este unul relativ usor, cand este vorba de persoane mature, lucrurile se dovedesc a fi mult mai complicate, mai ales intr-o tara ca a noastra, unde a trai pe datorie este un adevarat sport national.

Totusi, daca gasesc deschidere din partea datorinicilor, specialistii KRUK ii vor invata cu rabdare si intelegere cum se administreaza corect un buget personal si cum se tin sub control cheltuielile.

Si pentru ca sistemul recompenselor este unul imbatabil chiar si la varsta adulta, clientii care semneaza un angajament de plata cu KRUK Romania, iar apoi il respecta, se pot bucura de a fi inclusi intr-un program de fidelizare atractiv unde, pentru fiecare leu din datorie achitat de catre client, acesta primeste puncte care, cu timpul, se vor transforma in premii utile in orice gospodarie.

Conform intelepciunii stravechi care spune ca e bine sa inveti un om cum sa se ajute singur pe viitor, in parteneriat cu Hopes and Homes for Children Romania, se desfasoara programe de educatie financiara pentru copiii defavorizati, asa incat acestia sa stie sa se fereasca, dupa ce vor creste, sa nu ajunga intr-o capcana a datoriilor, din care sa nu stie cum sa iasa.

KRUK Romania este o companie puternic ancorata in prezent, dar si in viitor, asa incat pune un mare accent pe utilizarea instrumentelor digitale ce au la baza inteligenta artificiala. Anii ce vin vor fi unii in care implementarea acestor mijloace ale tehnologiei informationale va fi o necesitate obiectiva pentru oricine, nu numai pentru specialisti. Iar acest lucru se va vedea inclusiv in domeniul financiar.